Juventus Beer: quanto costa e dove si potrà acquistare la birra della Juve

Da fine aprile i tifosi della Juventus potranno gustare una birra dal sapore speciale. Si chiama Juventus Beer il nuovo progetto che legherà il marchio della società torinese a una birra che sarà in commercio nella grande distribuzione. Per il momento non è dato sapere che tipo di birrà sarà ma la gradazione al 4,7° fa pensare ad una tradizionale lager, bionda e dal sapore leggero. Scopriamo di più dell'ultima novità del merchandising bianconero.

L'annuncio

"Nasce la Juventus Beer, uno dei primi casi di birra a marchio di una squadra di calcio prodotto e distribuito dalla mia società El Original Srl con licenza di Juventus Football Club". Questo è l’annuncio fatto sui social da Moulay Driss El Faria titolare della 25H Holding. Non è la prima volta che questo giovane e intraprendente imprenditore 30enne nato a Vigevano di origini marocchine si cimenta in un’impresa del genere. Prima con Aviva Wines, la bevanda colorata best seller su Amazon e poi con Mood Wines (il prosecco luminous). Ma c’è anche Bombeer, la birra lanciata insieme a Bobo Vieri che sta spopolando praticamente ovunque.

GRANDE ANNUNCIO



Nasce la Juventus Beer, uno dei primi casi di birra a marchio di una squadra di calcio. Prodotto e distribuito dalla mia società El Original Srl con licenza di Juventus Football Club

Disponibile da fine Aprile #juventus #juventusbeer pic.twitter.com/BHVDVFa3qk — Moulay Driss El Faria (@drisselfaria) March 5, 2023

Da chi viene prodotta

La bevanda sarà dunque prodotta da El Original, azienda che fa capo alla 25H Holding: nata nel 2019, ha rivoluzionato il mercato degli alcolici lanciando le "bollicine colorate", vino spumante in quattro gradazioni di colore fluo diventate subito iconiche. Una novità assoluta in campo mondiale che gli ha permesso di crescere esponenzialmente fino a raggiungere in pochissimo tempo i 2,5 milioni di euro di fatturato e i 10 milioni di valore dell'azienda. E di puntare ad altri settori, come appunto la birra griffata Juve: non sarà colorata tantomeno bianconera, come il famoso liquore molto in voga negli anni '80, ma promette di regalare un gusto esplosivo.

Il binomio birra e calcio

Difficile trovare nella storia del calcio una birra che abbia il nome di un club, anche se il binomio pallone-birra è uno dei più indissolubili in assoluto. Non a caso il main sponsor della Champions League è un noto marchio di birra olandese (Heineken). Un altro fronte che potrebbe mettere in costrasto i bianconeri con la Uefa, hanno ironizzato molti tifosi sul web. E in Inghilterra, già negli anni '90, il legame tra birra e squadre di calcio era diventato iconico, soprattutto grazie alle sponsorizzazioni con cifre record sulle maglie di Liverpool (Carlsberg) e Newcastle (Brown Ale).

Nel caso del Newcastle, negli anni d'oro di Kevin Keegan e Alan Shearer, aveva creato un vera e propria sovrapposizione tra il marchio di birra omonimo e il club calcistico. Il passaggio della Newcastle Brown Ale sotto il gruppo Heineken interruppe il sodalizio ma fu proprio grazie alle sterline del famoso marchio di birra i Magpies riuscirono ad acquistare un grande campione come Shearer nel 1996. Ovviamente l'accordo per la produzione e la commercializzazione della Juventus Beer non inciderà sulla rosa a disposizione di Allegri, ma di sicuro allargherà ulteriormente il ventaglio di presenze del club alle varie aree merceologiche. Così oltre al merchandising, tipico di tutte le società sportive, da fine aprile tifosi bianconeri potranno farsi anche un sorso di Juve.

Quanto costa e dove si potrà comprare

La birra sarà in vendita dal mese di aprile 2023 in bar e supermercati. A quanto pare ci saranno appuntamenti promozionali, anche in occasione delle partite casalinghe dei bianconeri. Si tratta del primo caso nel mondo dello sport di una birra che prende il nome direttamente da una squadra di club. Non è dato sapere che tipologia di birra sarà, ma la gradazione al 4,7% fa pensare a una tradizionale lager. Né è noto il prezzo di vendita, per ora. L'idea ha però già riscosso diverse reazioni molto positive da parte dei tifosi bianconeri sui social, che potranno così accompagnare vittorie e sconfitte della propria squadra del cuore con una gustosa Juventus Beer.