Juventus, bilancio in rosso per 123,7 milioni: varato nuovo aumento di capitale

La Juventus chiude il bilancio 2022-23 con una perdita di 123,7 milioni e si appresta a varare un aumento di capitale da 200 milioni. Alla vigilia del derby contro il Torino e nel giorno della conferma della positività di Paul Pogba, è questo il doppio esito del consiglio d’amministrazione riunitosi oggi per approvare il progetto di bilancio al 30 giugno 2023. Adesso toccherà all’assemblea degli azionisti del 23 novembre a ratificare il tutto.

La nota

Il CdA della società bianconera ha approvato oggi "il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2023 che evidenzia una perdita di 123,7 milioni (239,3 milioni al 30 giugno 2022), in parte influenzata dagli effetti negativi sui ricavi e sui costi correlati agli esiti dei procedimenti sportivi italiani e internazionali" , si legge in una nota del club.

Il Cda ha anche "aggiornato le stime del Piano 2023/24-2026/27, che conferma le linee strategiche e di sviluppo del gruppo fondate sulla competitività sportiva, sul rafforzamento del brand e sul consolidamento dell'equilibrio economico-finanziario, con rilevante e strutturale riduzione dell'indebitamento finanziario netto.

Per cui "s ulla base di stime preliminari al 30 settembre 2023, il primo trimestre dell'esercizio è previsto chiudersi con perdite superiori al terzo del capitale sociale, integrando i presupposti previsti dagli artt. 2446 e 2447 cod. civ".

I conti della Juve

La Juve ha quasi dimezzato il deficit rispetto al 2021-22, quando registrò il rosso record di 239 milioni. In tutto, 722 milioni persi negli ultimi cinque anni. E siccome il patrimonio netto al 30 giugno 2023 si è ridotto a 42 milioni e le prospettive di questo esercizio, senza i ricchi proventi della Champions, sono ancora di una perdita consistente, si è reso inevitabile il terzo aumento di capitale dal 2019, dopo quelli di 300 e 400 milioni.

Il nuovo management, guidato dal presidente Gianluca Ferrero, sta portando avanti un rigoroso piano di tagli per riequilibrare il rapporto costi-ricavi. I risparmi saranno ancor più marcati nell'attuale esercizio, in virtù delle partenze di Di Maria, Paredes, Cuadrado e Bonucci e di una campagna acquisti sostenibile condotta dal nuovo ds Giuntoli. Chiaramente senza i circa 80 milioni di introiti dalle coppe servirà ancora stringere la cinghia.

Le parole di Scanavino

"Questo aumento di capitale - ha sottolineato l'a.d. Maurizio Scanavino a Sky Sport - arriva in un momento molto importante: la non partecipazione alle coppe europee a causa della squalifica poteva mettere in difficoltà la società ma grazie a queste risorse possiamo progettare con serenità e decisione il futuro prossimo della Juventus".

Le nuove risorse a disposizione del club " devono essere inserite in un progetto che deve coniugare sostenibilità e competitività: sono stati confermati i giocatori più rappresentativi e di valore della Juventus e per il futuro il progetto, condiviso con l'allenatore e il direttore sportivo, vedrà un mix di campioni esperti e solidi e giovani talenti che emergeranno dalla Next Gen o che andremo a individuare sul mercato con un preciso progetto di scouting".