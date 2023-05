La Juventus cade a Siviglia ed esce dall'Europa League. Niente derby italiano in finale

Siviglia amara, amarissima per la Juventus di Massimiliano Allegri che viene eliminata dall'Europa League. Dopo l'1-1 della gara d'andata, i bianconeri sono caduti al Sanchez Pizjuan per 2-1 sotto i colpi della squadra di Mendilibar che stacca così il pass per la finale di Budapest dove se la vedrà contro la Roma di José Mourinho. Dopo l'iniziale vantaggio della Juventus siglato da Dusan Vlahovic, al 64' e appena entrato in campo, la Vecchia Signora si è fatta riprendere sull'1-1 dal gol dell'ex Milan Suso, con un gran sinistro dalla distanza al 72', e dalla rete di un altro ex "italiano" Erik Lamela che di testa ha bucato l'incolpevole Szczesny autore di una partita mostruosa.

La Juventus può recriminare per le tante occasioni da gol sprecate al cospetto di una squadra che creato altrettanto riuscendo però a segnare un gol in più rispetto ai bianconeri che vengono così estromessi sul più bello dall'Europa League. Da segnalare un brutto infortunio occorso a Fagioli nel corso del primo tempo (probabile frattura della clavicola dopo uno scontro con Gudelj) e l'espulsione avvenuta nel finale ai danni di Acuna che salterà così la finale contro la Roma di José Mourinho che nell'altra semifinale ha eliminato i tedeschi del Bayer Leverkusen. Resta l'amaro in bocca per la Juventus che tra andata e ritorno non è riuscita ad avere la meglio su un avversario forte e che sembra proprio tarato per questa competizione già vinta per sei volte nella sua storia. Gli spagnoli proveranno a vincerla per la settima volta ma di contro troveranno i giallorossi che vogliono concedere il bis dopo la Conference League dello scorso anno.

La cronaca della partita

Nei primi 10 minuti il Siviglia costringe alla difensiva la Juventus che fa fatica ad uscire dalla propria metà campo. Al 14' però la prima occasione è bianconera con Fagioli che va al tiro con Bade che la mette in angolo. Sugli sviluppi del corner svetta Gatti che frusta di testa il pallone con Bono che compie una parata da campione. Al 24' tocca però a Szczesny superarsi con una grandissima parata sul colpo di testa in tuffo di En-Nesyri sulla linea di porta. Al 26' Di Maria si invola in contropiede e tutto solo davanti a Bono si inventa un lob, fatto male, invece di servire Kean tutto libero.

Al 30' Acuna calcia da fuori area di sinistro: Szczesny si rifugia ancora in angolo. Al 33' Kean tiene botta fisicamente su Bade e va al tiro di destro: palo pieno. Passa un minuto e Rakitic per poco non sfiora il gol con un gran tiro che finisce fuori di poco. Al 39' brutto scontro tra Fagioli e Gudelj con il centrocampista bianconero costretto al cambio (probabile frattura della clavicola per lui). Al 43' la Juventus segna con Rabiot su assist di Locatelli ma l'arbitro annulla per offside dell'ex Milan. Durante il terzo di recupero follia di Cuadrado su Torres: il colombiano entra in scivolata in maniera imprudente ma per Makkelie non c'è niente, il Var conferma ma i dubbi restano.

Nella ripresa Rabiot si invola verso la porta ma il suo tiro è centrale: para Bono. Il Siviglia risponde con Bryan Gil che prova un sinistro a incrociare: para facilmente Szczesny. Al 54' ottima spizzata di Kean che manda in porta Rabiot che tutto solo davanti a Bono incrocia troppo con il sinistro con la sfera che sibila alla sinistra del portiere andaluso. Al 58' altra grande occasione per la Juventus con Bremer che svetta di testa ma la palla esce di pochissimo alla destra di Bremer. Al 64' i bianconeri passano in vantaggio con Vlahovic che appena entrato in campo si imbuca benissimo tra Gudelj e Badè e con un tocco morbido di sinistro supera Bono.

Il Siviglia però non si perde d'animo e trova il pareggio al 72' con un gran tiro di Suso che fulmina Szczesny. All'83' è ancora l'ex Milan Suso a provarci dalla distanza su punizione: si salva ancora il portiere bianconero. Nel forcing finale del Siviglia ancora Szczesny protagonista con un'altra bella parata di piede sul tentativo di Gil. Al 90' altro miracolo del portiere della Juventus che toglie dall'incrocio un gran colpo di testa di El-Nesyiri e si va ai tempi supplementari.

Nel primo tempo supplementare Vlahovic e Chiesa hanno due azioni ravvicinate tra il 93' e il 94' ma le due conclusioni sono entrambe troppo centrali. Al 95' però passa in vantaggio il Siviglia con un altro ex del campionato italiano come Lamela che raccoglie il cross dalla sinistra gi Gil e buca di testa Szczesny che questa volta non ci arriva. Nel secondo tempo supplementare Allegri getta nella mischia Milik per Cuadrado con il polacco che al 107' ci prova su cross di Chiesa trovando la parata facile di Bono. Al 115' Acuna perde tempo nella rimessa laterale con Makkelie che lo ammonisce per una seconda volta mandandolo anticipatamente sotto la doccia.

Il tabellino



SIVIGLIA (4-2-3-1): Bono; Jesus Navas (105' Papu Gomez), Gudelj, Badé, Acuña; Fernando, Rakitic; Ocampos (70' Lamela), Oliver Torres (62' Suso (118' Rekik), Bryan Gil (100' Montiel); En-Nesyri. Allenatore Mendilibar

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado (105' Milik), Fagioli (41' Paredes), Locatelli (86' Miretti), Rabiot, Iling-Junior (86' Kostic); Di Maria (63' Chiesa), Kean. Allenatore Massimiliano Allegri

Marcatori: 64' Vlahovic (J), 72' Suso (S), 95' Lamela (S)

Ammoniti: Kean, Acuna, Danilo, Paredes

Espulsi: Acuna

Arbitro: Danny Makkelie (Olanda)