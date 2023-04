Solo un pari per la Juventus a Bologna: Milik risponde a Orsolini

Finisce 1-1 tra Bologna e Juventus, il posticipo serale allo stadio Dall'Ara che chiude la 32ª giornata di Serie A. Il primo tempo è condizionato da uno strano episodio.

Il monitor a bordocampo non funziona ed è il Var, diretto da Mazzoleni, a segnalare il rigore all'arbitro Sozza per l'intervento di Danilo su Riccardo Orsolini, senza che il direttore di gara possa rivedere il contatto. Non era mai accaduto in sei anni di "occhio tecnologico". Si incarica del tiro Orsolini che spiazza Szczesny. Alla mezz'ora è sempre il Var a rettificare la decisione di Sozza con il fallo di Lucumì su Arkadiusz Milik avviene in area. L'attaccante polacco, prende la rincorsa con uno strano saltello e si fa ipnotizzare dal connazionale Skorupski. Nella ripresa l'ex Napoli e Marsiglia si fa perdonare dell'errore e siglando l'1-1, approfittando di un servizio involontario di Posch. I bianconeri non trovano il guizzo finale e deve accontentarsi di un punto, grazie al quale si portano a 60 punti.

Solo "un brodino" considerato l'attuale momento di crisi. Il Bologna sale a 45 punti in una zona di classifica molto tranquilla. Prossimi impegni: la Juve ospita il Lecce, mercoledì 3 maggio alle ore 18.00 mentre il Bologna chiude il programma della 33ª giornata sul campo dell'Empoli, giovedì a maggio alle ore 20.45.

La partita

Thiago Motta sceglie il 4-2-3-1. In difesa coppia centrale Soumaro e Lucumì, i terzini sono Posch e Kyriakopoulos; in porta Skorupski. In mediana Moro e Schouten. In avanti dietro la punta Barrow agiscono Dominguez, Ferguson e Orsolini.

Allegri risponde con il 4-3-3. In difesa spazio a Cuadrado e Alex Sandro esterni, al centro Gatti e Danilo. Centrocampo a tre con Locatelli, Fagioli e Rabiot. Tridente d'attacco formato da Milik e ai suoi lati Chiesa e Kostic.

Primo tempo

Si parte subito forte. Al 7' Orsolini entra in area e cade a contatto con Danilo. Proteste del Bologna, ma l'arbitro lascia correre. Richiamato dal Var, l'arbitro Sozza assegna il rigore. Dal dischetto si presenta Orsolini che non sbaglia. la Juve si fa vedere al 27' con Fagioli. Il centrocampista calcia su passaggio di Chiesa venendo murato da Skorupski, che poi si oppone anche al successivo tap-in. Al 30' viene assegnato un rigore per la Juve dopo che il Var giudica in area l'intervento di Lucumì ai danni di Milik. Calcia lo stesso polacco, la sua conclusione è centrale, para Skorupski. Nel recupero doppia occasione per Barrow, che prima viene murato da Szczesny e poi da Danilo. il primo tempo si chiude con il Bologna in vantaggio per 1-0.

Secondo tempo

La Juve prova a reagire immediatamente alzando il baricentro. Allegri manda forze fresche in campo con gli ingressi di Soulé e Illing. Al 62' subito in evidenza Iling, che entra in area da sinistra e serve Chiesa. L'ex Fiorentina viene chiuso da Posch, che però dà involontariamente palla a Milik. Conclusione di prima intenzione e rete dell'1-1. Il Bologna accusa il colpo poi reagisce. Al 75' Barrow pesca in area sulla destra Orsolini, che tenta la rovesciata al volo. Provvidenziale respinta di Szczesny, che manda la sfera sulle gambe di Zirkzee prima che vada fuori. Nel finale la partita si accende. All'85' subito pericoloso il nuovo entrato Aebischer che, a tu per tu con Szczesny e da posizione defilata, non trova la porta. I bianconeri rispondono subito. Sul capovolgimento di fronte, Iling serve in area Vlahovic, anticipato di un soffio da Skorupski. La palla va a Soulé, che da buona posizione calcia alto. L'ultimo brivido lo regala Medel con un quasi autogol. Non c'è più tempo finisce 1-1 tra Bologna e Juventus.

Il tabellino

BOLOGNA (4-2-3-1) - Skorupski; Posch (87' De Silvestri), Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos (67' Cambiaso); Moro (81' Medel), Schouten; Dominguez (67' Zirkzee), Ferguson (81' Aebischer), Orsolini; Barrow. A disposizione: Ravaglia, Bardi, Bonifazi, Sosa, Lykogiannis, Pyythia. Allenatore: Thiago Motta

JUVENTUS (4-3-3) - Szczesny; Cuadrado, Gatti, Danilo; Alex Sandro, Fagioli (58' Soulé), Locatelli (83' Locatelli), Rabiot, Kostic (58' Iling Junior); Chiesa (70' Miretti), Milik (83' Vlahovic). A disposizione: Pinsoglio, Perin, Bremer, Bonucci, De Sciglio, Rugani, Pogba. Allenatore: Massimiliano Allegri

Marcatori: Orsolini (B) rigore 10', Milik (J) 60'

Ammoniti: Posch (B), Kyriakopoulos (B), Rabiot (J), Paredes (J)

Note: Milik ha fallito un rigore al 31'

Arbitro: Simone Sozza (Seregno)