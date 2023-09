Juventus-Lecce, chi gioca e dove vederla in tv

La Juventus arriva al primo turno infrasettimanale della stagione giocandosi molto di più di quanto ci si sarebbe potuti aspettare alla presentazione dei calendari. Invece del classico testa-coda, la Vecchia Signora affronta il Lecce di D’Aversa che sta vivendo un inizio di campionato memorabile e addirittura avanti all’undici di Allegri. I salentini arrivano all’Allianz Stadium imbattuti e con il morale a mille, intenzionati a non smettere di sognare. Vediamo quindi come si presenteranno i bianconeri in questo inconsueto big match che rischia di diventare un crocevia per la stagione della Juventus.

Juve, tempo di turnover

Il tracollo subito contro il Sassuolo è certo il viatico meno adatto per una partita che rischia di complicare ulteriormente la rincorsa della Juventus all’Europa che conta. La stagione è appena iniziata ma infilare un secondo passo falso consecutivo è un lusso che il tecnico livornese, sempre circondato dalle polemiche, non può proprio permettersi. Nella conferenza stampa pre-partita, Allegri cerca di fare da pompiere, stemperando le polemiche verso Szczesny e Gatti, ritenuti da molti colpevoli del pesante tonfo al Mapei Stadium. Le sue parole sono, quindi, conciliatorie: “La squadra è motivata, dispiaciuta e arrabbiata per quello che è successo a Sassuolo. Contro il Lecce saremo pronti a fare una partita di attenzione. Noi dobbiamo conoscere i nostri limiti, lavorando per superarli. Ma la realtà è che sulla carta ci sono 3 squadre favorite, il che non significa che noi ci dobbiamo accontentare. Dobbiamo entrare nelle quattro, poi la posizione la vedremo: non è semplice. Dobbiamo avere il desiderio e la voglia di ottenere il massimo dei risultati. Alla Juventus ci sono grandi pressioni e senso di responsabilità, questo sì”.

A quanto è dato sapere dalle voci arrivate dalla Continassa, Allegri sarebbe pronto ad un netto turnover che fa intuire un certo rimescolamento negli equilibri interni alla rosa bianconera. Nonostante la prestazione non ideale di sabato, confermato tra i pali il titolare Szczesny mentre, nonostante la testimonianza di fiducia fatta in conferenza stampa, Gatti dovrebbe partire dalla panchina, sostituito da Rugani. Un paio di modifiche anche al centrocampo, dove Fagioli dovrebbe partire dal primo minuto al posto di Miretti mentre sulla fascia sinistra Kostic dovrebbe sedersi anche lui in panchina, facendo spazio a Cambiaso. Tempo di staffette anche in avanti, con la prima maglia da titolare per Milik: ad entrare a partita in corso potrebbe essere Vlahovic, con Allegri che preferirebbe non fare a meno di un Chiesa in ottima forma.

Come giocherà il Lecce

Con l’attenzione del mondo che si sta concentrando sui giallorossi e qualcuno che azzarda un paragone improponibile con il Leicester delle meraviglie, il compito principale di Roberto D’Aversa è quello di limitare l’entusiasmo della piazza e non sottovalutare la trasferta a Torino. Il tecnico salentino sembra sicuro che la Juventus scenderà in campo determinata a rifarsi dopo il passo falso: “Loro partiranno forte, stante anche il risultato negativo ottenuto contro il Sassuolo. Normale che affrontiamo una squadra forte, una delle candidate alla lotta scudetto. Di certo saranno arrabbiati per la sconfitta subita, noi dovremmo essere concentrati al massimo perché spingeranno tanto”.

Mentre a Lecce si sogna la Champions, godendosi l’aria rarefatta dell’alta classifica, l’allenatore non si fa illusioni: “Non mi stancherò mai di dire che è bello ed è giusto che ci sia entusiasmo ma è necessario restare concentrati su quello che è il nostro obiettivo, cioè il raggiungimento della salvezza. Questi risultati sono arrivati grazie al lavoro quotidiano sin qui fatto. Sin dal mio arrivo ho visto e percepito grande entusiasmo: è giusto averlo, ma dobbiamo restare sempre sul pezzo”. Per la complicata trasferta, niente da fare ancora per Banda mentre dovrebbe farcela a rientrare Baschirotto. Qualche dubbio, poi, sulle condizioni di Oudin e Sansone: potrebbero partire entrambi dalla panchina o, magari, uno di loro potrebbe partire da subito, tanto per scompaginare le carte.

Le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Milik, Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegri

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza. Allenatore: Roberto D'Aversa

Dove seguire la partita in diretta

L’anticipo del turno infrasettimanale della 6a giornata del campionato di Serie A si giocherà a partire dalle 20.45 all’Allianz Stadium di Torino. Per seguire questo insolito scontro al vertice, che sarà diretto dall’arbitro Giuia di Olbia, dovrete necessariamente essere abbonati a DAZN, visto che la gara fa parte del pacchetto disponibile in esclusiva sulla piattaforma di streaming. Se non vi fidate della vostra connessione e siete abbonati a Sky, potrete attivare l’opzione e seguire la partita sul canale Zona Dazn, disponibile sul 214. Se, invece, non siete in casa, nessun problema: l’app di DAZN o i servizi NOW e SkyGo trasmetteranno la gara in streaming.