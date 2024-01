La Juve liquida il Frosinone 4-0: in semifinale di Coppa Italia contro la Lazio

La Juventus di Massimiliano Allegri doma con un nettissimo 4-0 il Frosinone di Eusebio Di Francesco, grazie alla tripletta dello scatenato Arkadiusz Milik e alla rete del baby talento Yldiz e si regala così le semifinali di Coppa Italia dove affronterà la Lazio di Maurizio Sarri che nella serata di ieri ha avuto la meglio per 1-0 nell'avvelenato derby contro la Roma di José Mourinho. La sfida dello Stadium è stata a senso unico, con la Vecchia Signora che fin da subito l'ha messa in discesa con il rigore guadagnato da Miretti per fallo di Lirola ai suoi danni. La squadra di Allegri ha poi pian piano ingranato la marcia e dilagato contro un avversario che nel turno precedente aveva battuto con un secco 4-0 a domicilio il Napoli di Walter Mazzarri.

La Juventus stacca così il pass per le semifinali di Coppa Italia contro la Lazio che si disputeranno il prossimo 3 e 24 aprile con in palio la finale della coppa nazionale: chi vincerà infatti affronterà la vincente di Fiorentina-Atalanta nell'ultimo atto che si disputerà a Roma il prossimo 15 maggio. Questa vittoria rotondissima dà seguito al 6-1 contro la Salernitana di Inzaghi negli ottavi di finale, ma dà soprattutto la sensazione, se ancora ce ne fosse bisogno, che la Juventus è viva più che mai, che ha fame di vittorie e che darà filo da torcere all'Inter fino all'ultima giornata per lo scudetto. La Vecchia signora, dopo anni di incetta di titoli, è a secco da qualche stagione: quale aperitivo migliore la Coppa Italia per poi puntare al piatto forte ovvero lo scudetto?

La cronaca della partita

Dopo qualche minuto di studio ecco l'episodio che fa svoltare la partita in favore della Juventus con il fallo ingenuo di Lirola su Miretti in area di rigore al minuto 10. Dal dischetto Milik fa secco Cerofolini. Al 19' gli ospiti rispondono con il tiro di Ibrahimovic ben controllato da Perin mentre al 26' doppia chance per la Juventus con Kostic e Miretti murati dalla difesa ciociara sul più bello. Passano pochi minuti però, ed ecco il raddoppio ancora con Milik su assist di McKennie. L'americano vede il polacco che controlla di petto e di sinistro fa secco ancora il portiere ospite. Al 40' anche Weah si mette in proprio ma Cerofolini è attento.

Nella ripresa McKennie sfiora subito il 3-0 che arriva al 49' ancora con Milik: Locatelli scippa il pallone ad un disattento Mazzitelli e serve l'attaccante ex Napoli che buca ancora Cerofolini. Al 58' l'insaziabile polacco segna ancora sul tiro di Miretti ma il Var annulla per offside. Al 61' arriva però il poker bianconero con Yldiz che segna un gran gol al volo su assist ancora di McKennie. Al 70' incornata di Barrenechea su corner di calciato da Soulé: Perin la blocca. Staffilata di Nicolussi Caviglia al 72' ma la sua conclusione non fa male a Cerofolini. Al 77' si mette in proprio anche Cambiaso ma il suo tiro viene deviato in angolo da Cerofolini. Al 92' Garritano grazia Perin calciando alto da ottima posizione.

Il tabellino

Juventus: Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Weah (73' Cambiaso), McKennie, Locatelli (62' Nicolussi Caviglia), Miretti (62' Iling jr), Kostic, Yildiz (77' Nonge Boende), Milik (62' Vlahovic) Allenatore Massimiliano Allegri.

Frosinone: Cerofolini; Okoli, Romagnoli, Lusuardi; Lirola (79' Bonifazi), Brescianini, Mazzitelli (59' Gelli), Garritano; Harroui (59' Berrenechea), Ibrahimovic (46' Soulé); Kaio Jorge (79' Cheddira). Allenatore Eusebio Di Francesco.

Marcatori: 12' 36' e 49' Milik (J), 61' Yldiz (J)

Ammoniti: Locatelli (J), Kostic (J), Gatti (J)

Arbitro: Michael Sacchi (Ravenna)