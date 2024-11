La Juventus recupera ma non sfonda a Lille. Ecco le nostre pagelle

Ascolta ora 00:00 00:00

La Juventus di Thiago Motta va sotto contro il Lille di Genesio, in virtù del gol di David, ma recupera e pareggia nella ripresa grazie al rigore conquistato da Conceincao e segnato da Vlahovic. Bianconeri a quota 7 punti in classifica come i francesi. Ecco le pagelle della sfida dello stadio Pierre Mauroy

Le pagelle del Lille

Lucas Chevalier 6,5: Bravo e concentrato per tutta la partita. Compie un grande intervento su Vlahovic nel primo tempo, nella ripresa si supera due volte su Yildiz prima e Thuram poi. Non può nulla sul rigore di Vlahovic che lo spiazza.

Aissa Mandi 6: Tiene bene la posizione sull'out di destra e quando può spinge senza mai lasciare scoperta la difesa.

Bafodè Diakité 6,5: Ottima la prestazione del centrale difensivo francese che lascia davvero le briciole agli attaccanti bianconeri.

Alexsandro Ribeiro 5,5: Soffre e non poco la vivacità di Conceincao che alla fine vince il duello

Gabriel Gudmundsson 6: Aiuta spesso i suoi difensori andando a raddoppiare e usando fisico e cervello su Conceincao. (dall'81' Mitchel Bakker sv)

Ayyoub Bouaddi 6,5: In mezzo al campo si fa valere, non sfigura dimostrando di avere tanta personalità.

Benjamin André 5: Si fa beffare da Conceincao sull'azione che porta al calcio di rigore per la Juventus. Ingenuo

Edon Zhegrova 6,5: Grande protagonista del gol del vantaggio del Lille con l'assist servito a David dopo una bella azione personale.

Angel Gomes 6: (dal 54' Ngal'ayel Mukau 5,5: Entra sul punteggio di 1-0 e subito dopo il Lille subisce il pareggio. Si vede poco)

Osame Sahraoui 5,5: Giocatore di qualità che ogni tanto preferisce specchiarsi piuttosto che essere cattivo ed efficace. (dal 91' Mathias Fernandez-Pardo sv)

Jonathan David 6,5: Si conferma un attaccante di livello mondiale e ci sarà un motivo se proprio la Juventus ma anche Inter e Milan vogliono il canadese in scadenza di contratto con il Lille. Oltre al gol altre belle giocate di qualità.

Allenatore Bruno Genesio 6,5: Il suo Lille gioca un buon calcio a conferma del quarto posto in campionato dietro a Psg, Marsiglia e Monaco. Contro la Juventus se la gioca a viso aperto ottenendo un buon punto

Le pagelle della Juventus

Michele Di Gregorio 6,5: Incolpevole sul gol di David, è sempre attento, sveglio e reattivo.

Andrea Cambiaso 6: Un po' meno preciso e pericoloso del solito soffre la pressione dei giocatori offensivi del Lille.

Federico Gatti 6: David è un cliente scomodo per tutti ma anche gli altri attaccanti del Lille non sono facili da arginare. Missione tutto sommato compiuta.

Pierre Kalulu 6: Impreciso e un po' svagato in occasione del gol del Lille. Cresce alla distanza e alla fine si prende una sufficienza meritata.

Juan Cabal 5: Zhegrova dalle sue parti fa il bello e il cattivo tempo. In occasione della rete di David si fa saltare troppo facilmente da Zhegrova. (dal 68' Nicolò Savona 6: Entra a partita in corso e si limita al compitino)

Manuel Locatelli 6: Schermo prezioso davanti alla difesa non si risparmia mai. Ennesima partita generosa del centrocampista bianconero.

Kephren Thuram 6: Il portiere del Lille gli nega la gioia del gol e tutto sommato la sua partita è sufficiente nonostante possa e debba crescere ancora di più. (dal 68' Weston McKennie 6: Entra per dare vivacità e sostanza al centrocampo: missione compiuta)

Francisco Conceiçao 7: Indemoniato. Giocatore sempre molto abile nell'uno contro uno e spina nel fianco costante. Si procura il rigore che vale l'uno a uno finale.

Teun Koopmeiners 6: L'olandese sembra in netta crescita anche se difetta ancora nella precisione in alcuni momenti cruciali. Due gol annullati per due posizioni di fuorigioco di Vlahovic prima e Yildiz poi.

Kenan Yildiz 6,5: Buona partita del turco che si dimostra in crescita costante. (dall'81' Samuel Mbangula sv)

Dusan Vlahovic 6,5: Freddo dagli undici metri, mobile ed abile per tutta la partita. (dal 68' Timoty Weah 6: Entra e ci mette corsa e vivacità)

Allenatore Thiago Motta 6: La sua Juventus è ancora un cantiere aperto nel senso che può solo che crescere.

Buon punto preso su un campo difficile e contro un avversario a quota 7 punti come la Vecchia Signora

Arbitro: Irfan Peljto (Bosnia) 6,5: Vede bene sul rigore concesso alla Juventus e tutto sommato dirige senza particolari sussulti.