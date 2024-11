Juventus-Torino, un derby senza emozioni

Ascolta ora 00:00 00:00

Che tristezza di derby. Abituati negli anni belli ad assistere alle giocate di Pulici e Graziani, Platini e Boniek, Sivori e Meroni, è stato davvero mortificante vedere Juventus-Torino, partita nella quale il migliore è stato Cambiaso, un bravo calciatore ma non si può andare oltre, considerato che Vlahovic non ha mai tirato in porta, Koopmeiners ha passeggiato, quelli del Toro ci hanno provato ma in modo e stile piatto, nessuna emozione da derby, nessuna azione travolgente, nessuna contestazione con l’arbitro e i suoi colleghi, un po’ di romanticismo con il gol di Yldiz nel giorno del compleanno di Del Piero, roba che scalda i cuori del popolo bianconero.

Il turco è il solo elemento di classe di una squadra onesta che, comunque, gioca un football qualitativamente migliore rispetto al passato prossimo, cosa che non si può dire del Torino di Vanoli che continua a perdere e paga a caro prezzo l’assenza di Zapata, anche perché il gioco granata è povero di idee e di peso atletico.

La faccia grigiastra di Urbano Cairo in tribuna è la polaroid del popolo granata.

La Juventus aggancia l’Inter e si porta a un punto dal Napoli. Per una notte almeno. Segnalo il pareggio sciocco del Milan la cui fase difensiva è paurosa, il Cagliari avrebbe potuto anche vincere e con merito, i due gol di Leao non cambiano la sostanza ma soltanto la forma.