Juventus-Torino: ecco dove vederla e chi scenderà in campo

Delicato derby della Mole quello dell'ottava giornata di Serie A che metterà di fronte allo Stadium la Juventus di Massimiliano Allegri contro il Torino di Ivan Juric. I bianconeri, ancora scossi dalla positività di Paul Pogba (dopo le controanalisi), non potranno però contare su Federico Chiesa e Dusan Vlahovic con il tecnico toscano che in conferenza stampa ha confermato l'assenza del suo duo titolare: "Chiesa e Vlahovic non ci saranno. Federico è preoccupato, ma anche se la risonanza è negativa avverte dolore e non lo rischio. Dovremo fare una partita tecnicamente migliore rispetto a Bergamo".

La Juventus è quarta in classifica a pari merito con il Napoli di Rudi Garcia a quota 14 punti, a meno 4 dalla coppia di testa formata dall'Inter di Simone Inzaghi e il Milan di Stefano Pioli a quota 18 punti dopo sette giornate. I granata, invece, hanno messo insiem nove punti frutto di due vittorie, tre pareggie due sconfitte. Il tecnico del Toro in conferenza stampa ha spiegato: "Ci vuole tutto, ultimamente con loro abbiamo fatto grandi partite perse anche per calci piazzati. La differenza di fisicità è enorme. Bisogna giocare bene ed essere tosti sulle palle ferme. Come bisogna giocare domani? Servirà giocare veloce, rapido, non c’è tempo da perdere, bisogna fare azioni veloci”.

Qui Juventus

Allegri sa che sarà un derby molto delicato e da vincere perché Milan e Inter rischiano di scappare. "E' una partita molto importante per noi per dare continuità in casa, sapendo che è una sfida molto difficile e complicata. Tecnicamente dobbiamo fare meglio che a Bergamo" , le parole del tecnico toscano alla vigilia del derby della Mole. "Con l'Atalanta potevamo essere più cattivi, ma col Torino sarà una partita completamente diversa. Il pubblico dovrà darci una mano, percorrendo questo percorso insieme per tornare a giocare la Champions. Dovremo farci trovare pronti". Davanti a Szczesny ci saranno Gatti, Bremer e Danilo, mentre sugli esterni ci saranno McKennie a destra e Kostic a sinistra. In mezzo al campo il trio collaudato composto da Fagioli, Locatelli e Rabiot mentre in attacco dovrebbe esserci Milik con Kean ma attenzione a Yldiz in appoggio ad un'unica punta di riferimento.

Qui Torino

Juric non si fida della Juventus nonostante le assenze di Chiesa e Vlahovic: "Vantaggio per noi senza Vlahovic e Chiesa? Kean, Milik e altri hanno sufficiente qualità. E poi anche a noi mancano giocatori. Sicuramente poi nei derby la qualità non è l’unica cosa che serve. Derby? Non vinciamo mai e questa cosa mi disturba tanto. Vorrei cambiare sicuramente questo andamento. C’è una squadra forte e l’altra di meno. A Genova c’è molto più equilibrio. Anche se devo dire che gli ultimi nostri derby sono stati equilibrati e decisi da palla inattiva". Juric potrà contare sulla formazione tipo tranne l'infortunato Buongiorno e davanti a Milinkovic-Savic ci saranno Tameze, Schuurs, Rodriguez con Bellanova e Lazaro esterni e con Ilic e Ricci coppia centrale, Vlasic e Radonjic in appoggio all'unica punta Duvan Zapata.

Dove vedere la partita e le probabili formazioni

Juventus-Torino sarà trasmessa da DAZN. Gli abbonati alla piattaforma potranno dunque seguire il match su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutti i televisori collegabili a console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), ad un decoder Sky Q, a TIMVISION BOX o a dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Per coloro che sono abbonati sia a DAZN che a Sky, un'altra opzione per seguire Juventus-Torino è rappresentata dall’attivazione di ‘Zona DAZN’. In questo caso, la partita sarà visibile tramite decoder satellitare e il canale di riferimento sarà il 214.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik. Allenatore Massimiliano Allegri

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Tameze, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata. Allenatore Ivan Juric