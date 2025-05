Quel video misterioso della Roma che fa sognare i tifosi

Ascolta ora 00:00 00:00

Jurgen Klopp nuovo allenatore della Roma? Sognare non costa nulla, soprattutto quando sta per chiudersi il campionato e le dirigenze sono pronte a mettersi a tavolino per programmare la prossima stagione. Ne sanno qualcosa i tifosi giallorossi, protagonisti quest'oggi di un tam tam mediatico, che ha visto accostare il pluridecorato tecnico tedesco con il club capitolino. Il motivo? Un video condiviso sui social dal Gruppo Friedkin.

Proprio così. Un breve video pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale del Friedkin Group ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi, che hanno subito cominciato a coltivare questa speranza. Il contenuto, ideato per celebrare la passione romanista e i luoghi iconici della capitale, ha alimentato una teoria che in poche ore ha fatto il giro dei social. Il video mostra in rapida successione alcune delle immagini più rappresentative di Roma: il Colosseo, la Lupa Capitolina, lo Stadio Olimpico, San Pietro e il Pantheon. Oltre all’indiscutibile valore simbolico, questi elementi hanno attirato l’attenzione per un curioso dettaglio: le iniziali in lingua inglese delle location formano il nome KLOPP. Colosseum, Lupa, Olympic Stadium, Peter’s (Basilica), Pantheon. Una sequenza tanto sottile quanto suggestiva.

From Rome to the world, the voice of @OfficialASRoma echoes with pride, resilience, and identity. We’re proud to walk alongside this club—honoring its past, investing in its future. Together, we move forward: with heart, with honor, with Roma.pic.twitter.com/gWltOHgC1d — The Friedkin Group (@friedkingroup) May 16, 2025

Basta questo per portare Klopp alla Roma? Difficile crederci, anche perché l'allenatore tedesco dopo aver vinto e scritto la storia alla guida di Borussia Dortmund e Liverpool, è diventato lo scorso gennaio Head of Global Soccer del gruppo Red Bull. Ma non solo. Alle ripetute domande riguardo ai rumors che lo hanno visto in questi mesi accostato alle panchine di squadre nazionali e top club europei, ha sempre dichiarato di non avere alcuna intenzione di tornare a rivestire i panni da tecnico. E sembra alquanto difficile ipotizzare un dietrofront così repentino. Anche se come è normale che sia, il telefono del tedesco sarà tempestato di chiamate, come non mai, in questo periodo.

Non sembra facile nemmeno ipotizzare cosa bolle in pentola in casa giallorossa, riguardo al prossimo allenatore, visto il silenzio che regna dalle parti di Trigoria. Di sicuro si può dire, che nonostante abbia rivitalizzato la squadra, portandola a un passo dalla qualficazione Champions, con due partite ancora da giocare, Claudio Ranieri sembra determinato a mantenere la parola data. A fine stagione saluterà, concludendo così la sua straordinaria carriera. Nelle ultime settimane sono stati tantissimi i tecnici accostati alla panchina giallorossa. Da Gasperini a Pioli fino ad Allegri e Farioli.

Senza dimenticare piste più esotiche come Fabregas e Xavi.

Insomma profili totalmente diversi tra di loro, per una fumata bianca che si fa sempre più imprevedibile. Insomma a dispetto di una comunicazione silente, i Friedkin amano stupire. Un po' come quando nello stupore generale ingaggiarono. Per cui vietato escludere sorprese. Klopp o non Klopp.