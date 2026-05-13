L’autogol nel recupero gela Cr7, Inzaghi può ancora vincere il titolo: bastonate tra tifosi e sceicchi sugli spalti

Cristiano Ronaldo deve ancora rimandare l’appuntamento col suo primo titolo in Saudi Pro League, la massima divisione del campionato di calcio saudita, che cerca fin dal 2023, l’anno del suo approdo all’Al-Nassr: a gelare in panchina il fuoriclasse portoghese, che si preparava già a festeggiare coi compagni, l’autogol di Bento arrivato in pieno recupero al minuto 98 del match contro i rivali diretti dell’Al-Hilal allenato da Simone Inzaghi.

A causa di questa papera, i gialloblu di Cr7 si sono visti raggiungere sull’1-1, per cui per effetto del pareggio la matematica non condanna la squadra allenata dall’ex tecnico dell’Inter, che può ancora sognare di mettere a segno il Double dopo aver già conquistato la King's Cup grazie alla rete messa a segno da Theo Hernandez su assist di Karim Benzema.

Prima di questa giornata, la 32esima della Saudi Pro League, L'Al-Nassr guidava la classifica con 5 punti di vantaggio sugli storici rivali: una distanza che resta pertanto immutata a due gare dalla conclusione del campionato. L’Al-Hilal deve vincere gli ultimi due match e sperare in un passo falso dei gialloblu di Cristiano Ronaldo, un’eventualità difficile ma non impossibile, dal momento che anche nel caso in cui le due squadre arrivassero a pari punti, l’undici allenato da Inzaghi sarebbe davanti per effetto del vantaggio negli scontri diretti, il primo parametro che valutato in caso di equilibrio a fine campionato.

L’immagine di Cr7 quasi in lacrime dopo la doccia fredda dell’autogol al 98esimo ha fatto il giro del web, dato che il titolo nazionale, sfiorato in più di una circostanza, ancora manca nella sconfinata bacheca dell’attaccante lusitano. Dopo la rete messa a segno da Simakan al minuto 37 della prima frazione, arrivato il 98esimo, i giochi sembravano fatti, e i gialloblù si preparavano a celebrare l’11esima Saudi Pro League della loro storia dopo un digiuno che durava dal 2018/2019. La follia in uscita di Bento, l’estremo difensore dell’Al-Nassr, su una lunga rimessa laterale in area dei rivali alla disperata ricerca del pari, ha rimesso in equilibrio un match senza più storia: tocco di mano e autogol, che costringerà i suoi compagni di squadra a fare uno sforzo in più per mettere il sigillo sul titolo.

La rivalità tra le due squadre, uniche ancora in corsa per la vittoria del torneo, è apparsa evidente dopo il gol del pari: le immagini della furiosa rissa tra tifosi e sceicchi hanno fatto il giro del web diventando virali.

Dopo il triplice fischio, un gruppetto di supporters dell’Al-Hilal si è diretto, minaccioso, verso il settore Vip dello stadio: ne è scaturito un violento tafferuglio, durante il quale i partecipanti hanno impugnato aste e bastoni. Solo l’intervento tempestivo degli addetti alla sicurezza dell’impianto ha evitato che la situazione potesse ulteriormente degenerare.