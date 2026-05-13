È il giorno di Kate Middleton a Reggio Emilia: le tappe del viaggio e dove il pubblico potrà incontrarla

Piazza Prampolini blindata, scuole dell’infanzia coinvolte nell’accoglienza e occhi puntati sul Reggio Emilia Approach. È il giorno della visita di Kate Middleton a Reggio Emilia, città scelta dalla principessa del Galles per una due giorni dedicata ai temi dell’educazione nella prima infanzia. Per la principessa del Galles si tratta del primo viaggio istituzionale dopo l'annuncio della malattia nel 2024. Per fan e curiosi italiani, invece, è l'occasione concreta per incontrare dal vivo la reale inglese. La Gazzetta di Reggio ha svelato le tappe del viaggio e i tutti i luoghi visitati da Kate.

L’arrivo in piazza Prampolini: dove vedere Kate Middleton

L’arrivo di Kate Middleton è previsto oggi in tarda mattinata a Parma. Da lì - come riportato dalla Gazzetta di Reggio - la principessa raggiungerà Reggio Emilia per una serie di appuntamenti legati alle attività del Royal Foundation Centre for Early Childhood, l’organizzazione fondata dalla principessa nel 2021 e impegnata sui temi della prima infanzia.

La prima tappa ufficiale è prevista intorno alle 13 in piazza Prampolini, davanti al Municipio e alla Sala del Tricolore. Ad accogliere sarà il sindaco Marco Massari, che le consegnerà il Primo Tricolore, massima onorificenza cittadina. In piazza saranno presenti anche alcune sezioni delle scuole dell’infanzia Diana e Robinson, per un totale di circa 50 bambini. Ed è proprio qui che fan e curiosi potràìanno incontrarla. La visita, infatti, comprende anche un breve momento pubblico al quale partecipare accedendo ai varchi predisposti dalle 10.30, dove saranno effettuati controlli di sicurezza con metal detector e contapersone. Prima e dopo l’incontro istituzionale in Municipio i presenti potranno vedere la principessa durante il passaggio in piazza.

La visita al Centro internazionale Loris Malaguzzi

Dopo l’appuntamento in Municipio, Kate Middleton visiterà il Centro internazionale Loris Malaguzzi, uno dei luoghi simbolo del Reggio Emilia Approach. Qui la principessa approfondirà gli aspetti centrali del metodo educativo reggiano, dagli ateliers al rapporto con la natura, fino al ruolo attribuito agli ambienti nello sviluppo dei bambini. La struttura rappresenta un punto di riferimento per pedagogisti, insegnanti e famiglie che studiano il modello educativo nato a Reggio Emilia e conosciuto in diversi Paesi.

La tappa alla scuola Anna Frank

Nel pomeriggio, intorno alle 15.30, la visita proseguirà alla scuola dell’infanzia Anna Frank, nella zona di Rosta Nuova. Qui la principessa entrerà negli spazi utilizzati ogni giorno dalla comunità scolastica e incontrerà bambini, insegnanti, pedagogisti, atelieristi e genitori. L’obiettivo della visita sarà osservare direttamente il funzionamento del Reggio Emilia Approach all’interno delle attività educative quotidiane.

Gli appuntamenti del 14 maggio

La visita continuerà anche il giorno successivo. Domani, intorno alle 10 Kate raggiungerà la scuola dell’infanzia Salvador Allende di via Gattalupa, dove proseguirà il percorso dedicato ai temi dell’educazione nella prima infanzia. L’ultima tappa ufficiale sarà invece il Centro di riciclaggio creativo Remida di via Flavio Gioia, progetto nato nel 1996 e collegato al sistema educativo reggiano. Il centro lavora sul riuso creativo dei materiali ed è parte integrante del Reggio Emilia Approach.

Reggio Emilia in festa con bandiere e cappelli in stile Elisabetta

Intanto, la città è già in festa per l'arrivo della principessa. Da stamattina, intorno alle 8.

30, erano già presenti diversi seguaci della famiglia reale inglese, con bandiere, abbigliamento formale e i classici cappellini che tanto amava la regina Elisabetta. Sventolano le bandiere dell'Italia, della Gran Bretagna e dell'Europa sul balcone del palazzo municipale.