Totti in Russia: ecco quanto è costato

Dopo le numerose polemiche per aver accettato l'invito, Francesco Totti è arrivato questa mattina a Mosca per partecipare ed essere assoluto protagonista all'International RB Award 2025, l'evento dell'anno in Russia nel settore sport e scommesse che si terrà martedì 8 aprile. L'accoglienza dell'ex capitano giallorosso è stata in "pompa magna" come dimostra la risonanza sui social con foto e video del suo arrivo in felpa e cappellino nero.

"È arrivato l'imperatore"

" L'imperatore di Roma Francesco Totti è arrivato a Mosca al premio RB. Il leggendario calciatore italiano, ex capitano della Roma Francesco Totti è sbarcato a Mosca. L'ex attaccante è volato in Russia per diventare un ospite speciale del Premio della Federazione Russa", si legge sui canali Instagram. " La VI Cerimonia di premiazione dei vincitori si terrà l'8 aprile 2025 presso il Palazzo della Ginnastica Irina Wiener. L'evento mira a riunire leader del settore sportivo, business, media e individuare le migliori aziende del settore sportivo e contabile" .

Le difficoltà per l'invito

Senza avere il numero esatto, l'amministratore delegato di Bookmaker Rating, Asker Tkhalidzhokov, ha parlato alla stampa russa delle difficoltà incontrate per la partecipazione di Totti al premio RB-2025. " Quali difficoltà abbiamo incontrato durante la trattativa con Totti? Forse la difficoltà principale è il trasferimento qui a Mosca. È necessario scegliere percorsi che siano adatti a tutte le parti. Di conseguenza, si dedica molto tempo al coordinamento dei biglietti", ha dichiarato Tkhalidzhokov, spiegando che la logistica è stata " complessa e costosa ".

Le cifre per l'ingaggio di Totti

A proposito di costi, l'ex capitano della Roma è costato un bel po' di soldi alla Federazione Russa che non ha voluto svelare la cifra esatta ma sottolineando che si tratta dell'ospite più "caro" di sempre. " Senza dettagli precisi, ma si tratta di una numero a sei cifre in euro. È l'ambasciatore più costoso nella storia del premio? Penso di sì ", ha concluso Thalidzhokov. Con Totti ha viaggiato il figlio Christian che lo ha accompagnato nella trasferta russa.

Le polemiche sulla partecipazione

Come anticipato, una certa politica si era schierata contro il suo viaggio in Russia sperando che in qualche modo potesse desistere dalla trasferta ma lo stesso protagonista ha spento sul nascere ogni polemica. " ll mio viaggio di lavoro a Mosca, da giorni, suscita infinite polemiche.

L'ho sempre fatto: prima come calciatore e adesso in una nuova veste. Da anni vado in tutti i Paesi in cui mi invitano a parlare di sport e non avrei problemi ad andare a Kiev, per le stesse finalità

Ma io non sono un politico né un diplomatico, sono un uomo di sport che ne promuove i valori in giro per il mondo - ha dichiarato Totti all'Ansa nelle scorse settimane -".