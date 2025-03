"A Mosca come uomo di sport, ma farei passo indietro". Totti risponde alle polemiche

Ascolta ora 00:00 00:00

Si è fatto un gran parlare, nei giorni scorsi, del viaggio di Francesco Totti il prossimo 8 aprile a Mosca per partecipare ad un evento dell'International RB Award, evento promosso da una testata di sport e scommesse, che avrà come protagonista l'ex capitano giallorosso. Non sono mancate numerose polemiche che ha provato a placare lo stesso Totti spiegando perché ha intenzione di volare in Russia ma che sarebbe disposto a fare un passo indietro qualora ricevesse l'avviso da un organo competente.

"Sono un uomo di sport"

" ll mio viaggio di lavoro a Mosca, da giorni, suscita infinite polemiche. Ma io non sono un politico né un diplomatico, sono un uomo di sport che ne promuove i valori in giro per il mondo - spiega l'ex attaccante all'Ansa - L'ho sempre fatto: prima come calciatore e adesso in una nuova veste. Da anni vado in tutti i Paesi in cui mi invitano a parlare di sport e non avrei problemi ad andare a Kiev, per le stesse finalità ". Rapporti, dunque, solo ed esclusivamente di lavoro per far parte dell'evento internazionale dell'anno in questo settore ma il 48enne romano ha anche spiegato che se gli arrivasse " una richiesta da parte di un organo competente per non partecipare all'evento di Mosca non esiterei un momento a fare un passo indietro ".

"Ipocrisie e speculazioni"

Non sono passate inosservate, nei giorni scorsi sui social, i cartelloni pubblicitari in giro per Mosca con Totti in primo piano e la scritta russa traduzione de " L'imperatore sta andando alla Terza Roma ". È stata soprattutto +Europa a chiedere all'ex calciatore di desistere dal suo proposito e di non partire per la capitale russa. Senza specificare a chi si riferisse, l'ex capitano della Roma ha concluso la sua breve intervista all'Ansa dichiarando che ci siano state " solo ipocrisie e speculazioni di chi vuole trarre visibilità attraverso il mio nome ".

La tentata consegna del tapiro

Nelle ultime ore la nota trasmissione tv di Canale 5, Striscia la Notizia, ha intercettato Totti con il suo inviato, Valerio Staffelli, pronto a consegnargli un tapiro d'oro in relazione a questa vicenda ma Totti non lo ha accettato e, senza parlare, si è infilato in auto riuscendo a sfuggirgli.

viste le decine di iniziative negli anni a favore della pace. Sono migliaia, infine

i brand e i viaggiatori che per business ogni giorno hanno rapporti commerciali con la Russia

Fonti vicine all'ex calciatore hanno specificato che la sua carriera sul campo e fuori dal campo parlano per lui ", - hanno concluso le stesse fonti -".