L’Inghilterra supera 3-2 il Messico all’Azteca e trova la Norvegia di Haaland ai quarti

L’Inghilterra espugna l’Estadio Azteca e approda ai quarti di finale dei Mondiali. La nazionale dei Tre Leoni supera 3-2 il Messico in una ricca di emozioni e ora troverà sul suo cammino la Norvegia, che con una doppietta di Haaland ha eliminato il Brasile di Carlo Ancelotti. La squadra guidata da Tuchel indirizza la partita verso la fine del primo tempo con la doppietta in due minuti di Jude Bellingham (36’ e 38’) ma il Messico torna subito in partita grazie alla rete di Julian Quinoes (42’). La ripresa è elettrica. L’Inghilterra colpisce un palo con O’Reilly poi si si ritrova in dieci per l’espulsione di Quansah. Il rigore siglato da Harry Kane (60’), concesso per fallo su Gordon, sembra aver messo a posto le cose. Ma lo stesso bomber del Bayern Monaco causa un penalty che Raul Jimenez (69’) trasforma. L’assedio finale del Messico non dà frutti. L’Inghilterra resiste e passa il turno.

La partita

Si parte un’ora dopo per il pericolo fulmini. Dopo la prima mezz’ora di sostanziale equilibrio, la gara si sblocca al 36’. Il Messico si fa sorprendere sulla sinistra, Rice guadagna campo, cede il pallone a Saka che crossa morbido sul secondo palo, Bellingham in tuffo di testa la mette dentro. I padroni di casa accusano il colpo e subiscono un’altra rete. Al 38’ Kane la mette in mezzo, arriva ancora Bellingham che firma il 2-0. Il Messico torna subito in gara. Dagli sviluppi di una punizione laterale, la palla resta in area all'altezza del dischetto, Quinones si coordina e batte Pickford. Nella ripresa si riparte con il palo di O’Reilly vicinissimo al gol con un sinistro al volo dal limite. Al 52', l'Inghilterra rimane in 10 uomini per l'espulsione di Quansah, che commette un fallo durissimo di Gallardo. L'arbitro Faghani incredibilmente lascia correre, senza nemmeno fischiare fallo. Poi richiamato al Var estrae il rosso diretto.In inferiorità numerica, l'Inghilterra trova il terzo gol. Al 60', lancio di Pickford per Kane. Il centravanti fa a sportellate con Alvarez, la palla finisce a Gordon che viene abbattuto dal portiere Rangel in uscita: rigore netto. Kane non sbaglia dal dischetto e firma il 3-1. Il centravanti dell'Inghilterra è protagonista anche nella propria area al 64'. Interviene per liberare ma colpisce il piede di Gutierrez. L'arbitro Faghani non vede, ma c'è il Var. L'intervento di Kane è falloso, calcio di rigore: Raul Jimenez segna. Il Messico ci prova in tutti i modi ma l’Inghilterra si difende con tutti gli effettivi e porta a casa la qualificazione.

Il tabellino

MESSICO (4-3-3): Rangel; Sanchez (79' Fidalgo), Montes (45' Alvarez), Vasquez, J. Gallardo; Luis Romo (61' Gutierrez), Erik Lira, Gilberto Mora (61' Gimenez); Roberto Alvarado, Raul Jimenez, Quinones (81' Martinez). Ct: Javier Aguirre

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Quansah, Konsa, Guehi, O'Reilly (75' Spence); Anderson (75' Burn), D. Rice; Saka (57' Stones), Bellingham, Gordon; Kane (90' Rogers). Ct: Thomas Tuchel

Marcatori: Bellingham (I) 36’ e 38’, Quinones (M) 42’, Kane (I) (rigore) 60’, Raul Jimenez (M) (rigore) 69’

Ammoniti: Rice (I), Guehi (I), Sanchez (M), O’Reailly (I), Vasquez (M)

Quansah (I) 54’

Arbitro: Alireza Faghani (Australia)