L’Inter chiude con un pareggio in rimonta contro il Bologna: pirotecnico 3-3 al Dall’Ara

L’Inter campione d’Italia pareggia 3-3 al Dall’Ara contro il Bologna nell’ultima giornata di campionato. La squadra di Chivu, per lunghi tratti svagata e con la testa già in vacanza, chiude la stagione con un punto, rimontando dal doppio svantaggio. Il tecnico romeno lascia a casa alcuni nazionali, che saranno impegnati ai Mondiali. Gioca invece Lautaro Martinez, che ha bisogno di mettere minuti nelle gambe, prima di raggiungere il ritiro dell’Argentina. Più incisivo e in palla il Bologna, avanti di due gol e padrone della partita per più di un’ora.

Sono i nerazzurri a passare in vantaggio al 22’ con una splendida punizione di Federico Dimarco. La squadra di Italiano ribalta la partita in pochi minuti. Prima pareggia i conti al con Federico Bernardeschi, con un tiro sotto misura. Poi passa in vantaggio con una conclusione deviata di Tommaso Pobega, che inganna Martinez, complice però la deviazione di Lautaro. Nella ripresa il Bologna trova subito il terzo gol. Stavolta è decisiva la deviazione di Zielinski a cogliere impreparato un incerto Martinez. I nerazzurri, trascinati da Andy Diouf provano a reagire. Al 64’ dopo una conclusione del francese, finita sul palo, Pio Esposito segna la rete che accorcia le distanze. All’87’ ancora Diouf, attacca la profondità sul servizio del giovane Topalovic e trafigge Skorupski per il 3-3 finale.

Pari in rimonta per la squadra di Chivu, dopo la grande festa del 21° scudetto della settimana scorsa. I nerazzurri chiudono al primo posto con 87 punti. Dominatore assoluto Lautaro Martinez, capocannoniere del campionato con 17 gol, a meno di clamorosi colpi di scena, viste le quattro reti di vantaggio sul romanista Malen. Apporto decisivo anche di Dimarco, nominato MVP della Serie A, grazie ai 7 gol e 18 assist. Chiude con una ottima prestazione davanti ai suoi tifosi il Bologna di Italiano, protagonista di una stagione forse inferiore alle attese, dopo la conquista della Coppa Italia nella scorsa stagione. I rossoblù chiudono all’ottavo posto con 56 punti, mancando l’accesso alle coppe europee. Da definire il futuro di Italiano, nella lista dei possibili successori sulla panchina del Napoli, dopo la separazione ormai data per certa da Antonio Conte.

Il tabellino

BOLOGNA (4-3-3) - Skorupski; De Silvestri (66’ Zortea), Helland (81’ Heggem), Lucumì, Miranda; Pobega (66’ Odgaard) , Freuler (66’ Moro), Ferguson; Bernardeschi (88’ Dallinga), Castro, Rowe. Allenatore: Vincenzo Italiano

INTER (3-5-2) - Josep Martinez; Bisseck, De Vrij (81’ Topalovic), Carlos Augusto; Diouf, Barella (54’ Mkhitaryan), Zielinski, Sucic (74’ Cocchi), Dimarco (54’ Luis Enrique); Lautaro Martinez (54’ Bonny), Pio Esposito. Allenatore: Cristian Chivu

Marcatori: Dimarco (I) 22’, Bernardeschi 25’ (B), Pobega (B) 42’, Zielinski (I) 48’ (autorete), Esposito (I) 64’, Diouf (I) 87’

Ammoniti: Lautaro (I), Mkhitaryan (I)

Arbitro: Kevin Bonacina (Bergamo)