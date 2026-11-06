La Juve prende tre punti d’oro col fiatone

La Juventus europea funziona, pur soffrendo: terza vittoria in quattro partite, dieci punti in classifica e un Kolo Muani che dimostra (finalmente) di potere essere un giocatore importante. Sul campo dell’Az Alkmaar, i bianconeri in versione total black’ chiudono così il primo tempo avanti di due reti e tornano a Torino con l’intera posta in palio pur tra qualche brivido di troppo: 2-1 (con il possibile pareggio olandese annullato per fuorigioco nel finale) e qualificazione diretta agli ottavi di finale quasi dietro l’angolo.

È una serata che Spalletti mostra di non volere sottovalutare: vero che un po’ di turnover non manca, vero anche che la Signora con la formula del tridente - da destra a sinistra Kolo Muani, Woltamede a Alajbegovic - viene riproposta a certificare la volontà di perseguire un’identità sconosciuta fino a un paio di settimane fa. Il palleggio olandese non spaventa più di tanto, in compenso la ricerca della profondità della Juve porta buoni frutti: Kolo Muani, sgravato dai compiti di centravanti che non sono suoi e mai lo saranno, piazza così l’assist per Koopmeiners che celebra il ritorno a casa con un gol festeggiato con un sorriso appena abbozzato. Arriva poi anche il raddoppio, addirittura dopo uno scambio volante tra il francese - a segno di sinistro: quarto gol stagionale, terzo in Europa - e Woltemade: la strana coppia dimostra insomma di poter funzionare su un campo complicato, dove i padroni di casa sono imbattuti in Europa da 17 partite (14 vittorie e tre pareggi). Il resto lo fa una squadra che nella ripresa dimostra anche di sapere soffrire, lottando quando deve e trovando in Gatti uno dei migliori in campo, prima dell’assalto finale dei padroni di casa che frutta il gol di Meerdink: dopo la vittoria contro il Napoli che ha evitato di finire nel burrone di una crisi difficilmente riparabile, arrivano quindi tre punti in Europa League particolarmente importanti.