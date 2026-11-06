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Calcio

La Juve prende tre punti d’oro col fiatone

Dopo i gol dell’ex Koop e Kolo Muani, secondo tempo di sofferenza con l’Az che sfiora il pari. Ottavi più vicini

Domenico Latagliata
epa13356963 Teun Koopmeiners of Juventus (L) in action against Dave Kwakman of AZ Alkmaar during the UEFA Europa League soccer match between AZ Alkmaar and Juventus FC in Alkmaar, the Netherlands, 05 November 2026. EPA/OLAF KRAAK
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La Juventus europea funziona, pur soffrendo: terza vittoria in quattro partite, dieci punti in classifica e un Kolo Muani che dimostra (finalmente) di potere essere un giocatore importante. Sul campo dell’Az Alkmaar, i bianconeri in versione total black’ chiudono così il primo tempo avanti di due reti e tornano a Torino con l’intera posta in palio pur tra qualche brivido di troppo: 2-1 (con il possibile pareggio olandese annullato per fuorigioco nel finale) e qualificazione diretta agli ottavi di finale quasi dietro l’angolo.

È una serata che Spalletti mostra di non volere sottovalutare: vero che un po’ di turnover non manca, vero anche che la Signora con la formula del tridente - da destra a sinistra Kolo Muani, Woltamede a Alajbegovic - viene riproposta a certificare la volontà di perseguire un’identità sconosciuta fino a un paio di settimane fa. Il palleggio olandese non spaventa più di tanto, in compenso la ricerca della profondità della Juve porta buoni frutti: Kolo Muani, sgravato dai compiti di centravanti che non sono suoi e mai lo saranno, piazza così l’assist per Koopmeiners che celebra il ritorno a casa con un gol festeggiato con un sorriso appena abbozzato. Arriva poi anche il raddoppio, addirittura dopo uno scambio volante tra il francese - a segno di sinistro: quarto gol stagionale, terzo in Europa - e Woltemade: la strana coppia dimostra insomma di poter funzionare su un campo complicato, dove i padroni di casa sono imbattuti in Europa da 17 partite (14 vittorie e tre pareggi). Il resto lo fa una squadra che nella ripresa dimostra anche di sapere soffrire, lottando quando deve e trovando in Gatti uno dei migliori in campo, prima dell’assalto finale dei padroni di casa che frutta il gol di Meerdink: dopo la vittoria contro il Napoli che ha evitato di finire nel burrone di una crisi difficilmente riparabile, arrivano quindi tre punti in Europa League particolarmente importanti.

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