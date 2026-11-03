La Roma si illude poi cade all’Old Trafford: il Manchester United vince 3-2 in rimonta

La Roma viene sconfitta 3-2 dal Manchester United all’Old Trafford, sprecando un vantaggio di due gol. Brutto stop per la squadra di Gasperini, che subisce tre gol nel secondo tempo, mandando a monte una vittoria che sembrava già archiviata. Un’altra incredibile rimonta subita in Champions, come quella dell’Olimpico contro il Real Madrid, ma questa contro uno United in grandissima difficoltà fa ancora più male. Nel primo tempo tutto facile per i giallorossi, che dominano in lungo e in largo. Sblocca la gara Soulé (11’) poi è Malen (18’) a raddoppiare su rigore. Il match cambia totalmente nella ripresa. La squadra di Carrick accorcia le distanze con Bruno Fernandes (58’) che prima fallisce poi sigla il rigore, fatto ripetere per l’ingresso prematuro in area di Cristante. Poi sfiora il pareggio con un doppio palo di Mbeumo. Negli ultimi dieci minuti succede di tutto con la doppietta di Cunha (83’ e 86’), che fa risorgere lo United e manda all’inferno i giallorossi.

La partita

Gasperini deve rinunciare anche a Gollini, tra i pali c’è Vasquez. Carrick si affida all’unica punta Cunha. La Roma pressa molto alta e all’11’ passa in vantaggio. Grande apertura di Rodrigo Mora, che mette Soulé davanti a Lammens. L’argentino non sbaglia di sinistro e porta i giallorossi in vantaggio. Lo United accusa il colpo e la Roma ne approfitta subito. Protagonista ancora Soulé, che trova la deviazione di braccio di Heaven. Il direttore di gara non ha dubbi e assegna calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Malen, che spiazza Lammens e raddoppia. Si fa male Rensch, al suo posto Lulli. La squadra di Carrick prova a farsi ma in maniera molto confusionaria, i giallorossi sono in pieno controllo della partita. Nel finale si rivede ancora la Roma. Malen dribbla un paio di uomini e ci prova con un destro violento. Si fa trovare pronto Lammens, che poi blocca anche il tap-in di Rodrigo Mora.

Subito un cambio per Gasperini. Entra Pisilli per Rodrigo Mora. Il Manchester prova a riaprire la partita e dimezza lo svantaggio al 59’. Cunha entra in contatto con Mancini e va giù. Viene concesso calcio di rigore. Va sul dischetto Bruno Fernandes, para Vasquez. L’esecuzione viene ripetuta per l’ingresso anzitempo in area di Cristante. Al secondo tentativo segna Bruno Fernandes. Subito dopo lo United sfiora il pareggio. Mbeumo tutto solo davanti a Vasquez colpisce un doppio palo. Adesso il Manchester ci crede. Al 67’ sugli sviluppi di un corner stacca di testa Maguire, decisivo il salvataggio di Wesley. Dopo una fase di grande sofferenza la Roma riesce a gestire meglio il pallone. Gli inglesi hanno il merito di crederci. All’83’ Bruno Fernandes suggerisce in area, liscia Balerdi, Cunha sfrutta l’occasione e trova il pari. Ora l’Old Trafford è una bolgia. Ancora il brasiliano su invito di Lacey segna il gol del sorpasso. Nel recupero il brasiliano viene espulso. La Roma si riversa in attacco ma non riesce a trovare il gol. Esulta lo United, mastica amaro la Roma.

Il tabellino

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1) - Lammens; Dalot, Maguire (88’ De Ligt), Heaven (76’ Martinez), Yoro; Baleba (48’ Tielemans), Mainoo; Mbeumo, Bruno Fernandes (89’ Mount), Diallo (75’ Lacey); Matheus Cunha. Allenatore: Michael Carrick

ROMA (3-4-2-1) - Vasquez; Mancini (77’ Ghilardi), Balerdi, Hermoso(78’ Ndicka); Rensch (22’ Lulli), Cristante, De Roon, Wesley; Soulé, Rodrigo Mora (46’ Pisilli); Malen (79’ Castro). Allenatore: Gian Piero Gasperini

Marcatori: Soulé (R) 11’, Malen (R) 18’ (rigore), Bruno Fernandes (M) 58’ (rigore), Cunha (M) 83’ e 86’

Ammoniti: Soulé (R), Bruno Fernandes (M), Lulli (R), Malen (R), Heaven (M), Maguire (M)

Espulsi: Cunha (M) 91’

ARBITRO: Jesus Gil Manzano (Spagna)