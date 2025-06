L'allarme che spaventa l'Inter al Mondiale per Club negli Usa: cosa succede

Anche Inter-Fluminense rischia di durare molto oltre l'orario previsto. Vigilia di preoccupazione in casa nerazzurra. Quanto accaduto durante Chelsea-Benfica, il match è durato 4 ore e 38 minuti tra tempi regolamentari, sospensione per rischio tempesta e suppplementari, potrebbe accadere di nuovo a Charlotte.

La gara degli ottavi contro i brasiliani, in programma alle 15 americane, si gioca infatti proprio durante le ore in cui le autorità del North Carolina sconsigliano alla gente di uscire e anche per la gara dei nerazzurri c’è un'allerta per il rischio fulmini. Cioè il pericolo che le altissime temperature possano provocare violenti temporali, con rischio fulmini annesso. Si vedrà, con il caldo che è l'unica certezza. Un fattore quest'ultimo che preoccupa la truppa di Chivu: sono previsti circa 35 gradi con un alto tasso di umidità. Condizioni che hanno creato problemi anche nell'allenamento di rifinitura svolto quest'oggi a Lautaro e compagni.

Il regolamento dello stadio di Charlotte - il Bank of America Stadium - è stretto e parla chiaro: se le rilevazioni meteo avvertono la presenza di fulmini in un raggio di 8 miglia (12,7 km) allora scatta un protocollo (Seek Cover Protocol) che obbliga a sospendere l’evento in corso e a garantire una copertura e un riparo adeguati alle persone presenti all’interno dell’impianto mentre il campo e i posti a sedere vengono in gran parte evacuati. Il protocollo, che vale per eventi sportivi e non, resta in vigore finché, per un periodo di tempo stabilito, non vengono più rilevati fulmini.

Per i nerazzurri in palio c'è un posto tra le migliori otto del mondo, e l'eventuale incrocio con Simone Inzaghi, oggi sulla panchina dell'Al Hilal o con il Manchester City di Pep Guardiola, per la rivincita dopo la finale di Champions persa nel 2023 a Istanbul. Contro il Fluminense, Chivu ritroverà la coppia titolare d'attacco: Lautaro Martinez e Thuram partiranno dal primo minuto. Una coppia obbligata, perché Pio Esposito, proprio nel giorno del suo ventesimo compleanno, ha dovuto fermarsi per un fastidio muscolare. Gli esami non hanno evidenziato lesioni, e potrebbe andare almeno in panchina. Più indietro Frattesi, che farà ritorno in Italia. In casa brasiliana, invece potrebbe essere disponibile l'ex Milan Thiago Silva, dopo aver saltato la gara contro il Mamelodi Sundowns per un problema muscolare.

Mercato che intanto in casa Inter continua ad essere protagonista.

Intanto si attende l'arrivo didal Parma, nuovo innesto (potrebbe svolgere le visite mediche tra lunedì e martedì, valutando poi l'ipotesi di portarlo in America in caso di passaggio del turno) per rinforzare l'attacco nerazzurro. Ad ora però l'obbiettivo primario resta quello in campo, superare il Fluminense e mettere un piede tra le migliori otto al mondo. Naturalmente, fulmini permettendo.