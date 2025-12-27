Lamine Yamal fa prodezze anche sulla spiaggia

In questa nostra epoca fatta di influencers a caccia di clic e superstar sempre più distanti dai propri tifosi, ogni volta che spunta fuori un video troppo bello per essere vero, molti iniziano a sospettare che si tratti di un’operazione dei soliti geniacci del marketing. Quando, poi, il protagonista è uno dei talenti più brillanti del calcio moderno, i sospetti diventano quasi certezze. Il giorno di Natale Lamine Yamal, stella del Barcellona, mentre era a Dubai in vacanza con la famiglia, non ha resistito alla tentazione di giocare con alcuni ragazzini in spiaggia e sfoggiare alcuni dei colpi che lo stanno rendendo uno dei giocatori più elettrizzanti al mondo. I video, diffusi sia dalla madre Sheila che da qualche passante, sembrano genuini, come i sorrisi del talento azulgrana e dei ragazzini che potranno vantarsi con gli amici di aver giocato contro uno dei calciatori più forti del pianeta.

Il calcio è prima di tutto un gioco

La notizia, riportata dalla radio francese Rmc Sport, ha sorpreso molti: invece di godersi qualche giorno di meritata vacanza, la stella del Barça ha trovato il tempo di partecipare a partitelle in spiaggia nella città degli Emirati Arabi, cogliendo l’occasione per sfoggiare la tecnica che l’ha reso uno dei sogni proibiti di tante grandi d’Europa. Considerato che quasi tutti i personaggi pubblici sono oggi seguiti da videomaker pronti a filmare e rilanciare sui social ogni momento curioso o interessante delle vie delle star, il sospetto che si tratti di una campagna di marketing virale è scontato. Eppure quelle immagini non sembrano artefatte, il sorriso ed il divertimento di un calciatore che, nonostante sia già famoso e ricco, rimane comunque poco più che maggiorenne, sembrano davvero quelli di un bambino, felice di poter giocare solo per piacere, invece che inseguire il prossimo traguardo personale o di squadra. Anche se sulla sabbia non è mai semplice esprimersi, Yamal ha voluto comunque far vedere di cosa è capace: scatti improvvisi, finte da non credersi, rabone, “sombreri” e chi più ne ha più ne metta.

I ragazzini a malapena riuscivano a credere alla loro fortuna, specialmente quando il talentuoso azulgrana si è fermato per scattare dei selfies con loro. Un video semplice, fatto apposta per strappare un sorriso e ricordare a tutti che le stelle del calcio, nonostante le luci dei riflettori e lo scrutinio delle vite private spesso implacabile che sono costretti a subire, rimangono persone normali dotate di un talento straordinario. La memoria corre indietro a qualche anno fa, quando gente del calibro di Zinedine Zidane ed Edgar Davids andava contro alle regole in vigore alla Juventus per sgattaiolare via e concedersi qualche partitella nei parcheggi di Torino, coinvolgendo spesso giovani del posto. All’epoca non c’erano telecamere in giro ma il divertimento, la gioia di giocare solo per esprimere l’amore per il calcio nella maniera più pura rimane sempre la stessa. Il video ha fatto il giro del mondo, tra una fetta di panettone e un bicchiere di spumante: a questo punto importa poco se sia stato pensato a tavolino.

La gente ha sorriso, i giovani hanno sognato di essere al posto dei ragazzini su quella spiaggia di Dubai, tutto è bene quel che finisce bene. Questivanno sorseggiati come un buon vino: tra poco torneranno a fioccare gli insulti, le polemiche e le accuse più o meno artefatte.