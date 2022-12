L'Argentina piega 2-1 l'Australia e vola ai quarti finale

L'Argentina di Lionel Scaloni non sbaglia, vince 2-1 contro l'Australia, griffato Messi-Alvarez, e si qualifica ai quarti di finale del Mondiale dove affronerà l'Olanda che nel pomeriggio ha avuto la meglio sugli Usa. L'Albiceleste ha dunque ingranato la terza, dato che dopo la sconfitta all'esordio del Mondiale in Qatar contro l'Arabia Saudita ecco tre vittorie consecutive, le due del girone contro Messico e Polonia e quella odierna contro gli australiani, frutto di una prestazione solida, concreta, con pochi fronzoli e con un solo grosso rischio corso dopo la rete del 2-1 siglata dall'autorete di Fernandez su tiro di Goodwin, nell'ultima azione di gioco con la parata di Emiliano Martinez sul tiro di Kuol.

Nella partita numero 1000 della sua carriera ecco brillare la stella di Lionel Messi. La Pulce ha sbloccato l'ottavo di finale contro l'Australia segnando il suo primo gol in un Mondiale in una sfida ad eliminazione diretta. Il raddoppio nella ripresa di Julian Alvarez abile a scippare un pallone al portiere australiano Ryan e a depositare in rete.

A 13' dalla fine, più recupero, la rete dell'Australia (autorete di Fernandez che ha deviato imparabilmente per Martinez il tiro dalla distanza di Goodwin), a rendere più pepato il finale di partita con l'Argentina che ha sfiorato più volte il raddoppio con lo stesso Messi e con Lautaro Martinez, con l'Australia che per poco non pareggia al minuto 98' con Kuol (decisiva la partata di Martinez). Venerdì 9, dunque, il quarto di finale contro l'Olanda con questa Argentina che punta con decisione alla semifinale.

La partita

Gara numero 1000 in carriera per Lionel Messi, messo al centro dell'attacco da Scaloni. Ai suoi lati l'ex Atalanta Papu Gomez e Julian Alvarez. In mezzo al campo Enzo Fernandez davanti alla difesa con De Paul e Mc Allister mezzale. In difesa c'è ancora Romero di fianco ad Otamendi con l'ex Udinese Molina e Acuna a sinistra. 4-4-2 classico per Arnold che può contare sui titolari per questo importantissimo ottavo di finale.

Primo tempo

La prima "emozione" della partita al 4' con l'Argentina che lamenta un tocco di mano di un giocatore australiano ma per l'arbitro Marciniak non c'è niente. In campo è l'Albiceleste ad avere il pallino del gioco con l'Australia che bada al sodo e non prenderle. Il possesso palla dell'Albiceleste cresce in maniera esponenziale ma al 30' nessuna occasione degna di nota da registrare. Al 35', però, ecco la giocata del campione che porta in vantaggio l'Argentina. Lionel Messi riceve palla da Otamenti, punta la porta e con un tocco da biliardo di sinistro batte Ryan. Primo gol della Pulce in una fase ad eliminazione diretta del Mondiale. Il primo tempo si chiude sull'1-0 per la nazionale di Scaloni.

Secondo tempo

Nella ripresa, al 48', il portiere argentino Martinez rischia moltissimo prendensola comoda su un disimpegno e per poco non si fa scippare il pallone da Duke. Al 53' l'Albiceleste rischia con un altro retropassaggio suicida, questa volta di Otamendi, che non si avvede di Leckie nei paraggi e con Martinez che rimedia. Passano 4' e al secondo affondo della partita gli argentini raddoppiano con Julian Alvarez. Il portiere australiano Ryan si inventa un dribbling con i piedi con il classe 2000 che gli ruba la sfera depositando in rete.

Al 65' slalom speciale di Messi tra i difensori australiani che riescono alla fine a rifugiarsi in angolo. I cambi di Arnold producono gli effetti sperati con l'Australia che negli ultimi 15' comincia a giocare trovando il gol del 2-1 contro il neo entrato Goowdin che calcia dalla distanza trovando la deviazione di Fernandez che lascia immobile il portiere Martinez. (assegnata l'autorete al giocatore argentino). Lisandro Martinez decisivo all'81' sull'incursione di Behich.

All'89' Messi serve Lautaro Martinez che, complice anche un rimbalzo improvviso, manda alto da ottima posizione. Ancora la Pulce serve il Toro al 93' con Ryan che para la conclusione dell'attaccante dell'Inter. Al 94' l'azione personale di Messi si conclude con un tiro di poco sopra la traversa. Al 95' scambio Messi-Lautaro con quest'ultimo che va al tiro: para ancora Ryan. A pochi secondi dalla fine Kuol si gira bene in area di rigore e calcia in porta trovando la parata decisiva di Martinez. Dopo 8' di recupero l'arbitro Marciniak fischia la fine: finisce 2-1 per l'Argentina il secondo ottavo di finale del Mondiale in Qatar.

Il tabellino



AUSTRALIA (4-4-2): Ryan; Degenek (72' Karacic), Rowles, Souttar, Behich; Baccus (58' Hrustic), Mooy, Irvine, Leckie (72' Kuol); Duke (72' Maclaren), McGree (58' Goodwin). CT: Graham Arnold.



ARGENTINA (4-1-2-3): E. Martinez; Molina (80' Montiel), Otamendi, Romero, Acuna (72' Tagliafico); E. Fernandez; De Paul, Mac Allister (80' Palacios); Papu Gomez (50' Lisandro Martinez), Messi, Alvarez (72' Lautaro Martinez) CT: Lionel Scaloni.

Marcatori: 35' Messi (AR), 57' Alvarez (AR), 77' aut. Fernandez (AUS)

Ammoniti: Irvine (AUS), Degenek (AUS)

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia)