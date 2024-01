"Ricoverato per overdose" ma il figlio smentisce: è giallo su Lavezzi

È di nuovo allarme sulle condizioni di salute di Ezequiel Lavezzi. Secondo l'ultima indiscrezione arrivata dall'Argentina, l'ex attaccante di Napoli e Paris Saint-Germain, si troverebbe in terapia intensiva in seguito alle conseguenze di una overdose.

A rivelarlo sono stati i media locali. A spiegare tutti i dettagli il giornalista Luis Ventura, nel corso del programma televisivo "Secretos Verdaderos". Con grande stupore dei telespettatori, si è saputo che "Lavezzi è stato ricoverato all’ospedale Zabala (a Buenos Aires, ndr) e si trova al terzo piano in terapia intensiva. Solo la sua fidanzata è presente in questo momento. Un quadro che costringe la famiglia e le persone più vicine al Pocho a prendere dei provvedimenti su come deve vivere e come deve essere controllato".

Una versione prontamente smentita dal figlio Tomas su Instagram: "Mio padre sta bene e in cura, smettetela di inventare cose che non sono vere. Non è andato in overdose o niente di quello che dicono". Proprio Tomas Lavezzi era intervenuto nei giorni scorsi per ribattere alle voci che correvano intorno al ricovero del padre: "Sta bene. Lo dico a tutti coloro che sono sinceramente preoccupati per lui. Adesso basta, smettetela di inventare finte versioni su quanto accaduto" . Insomma il mistero sul Pocho continua. C’è da dire però che qualche giorno fa è apparso sorridente, sempre sui social, con l’amico German Denis, ex compagno di squadra ai tempi del Napoli, e con un suo amico parrucchiere. Di sicuro sono le diversità delle ricostruzioni a rendere la situazione sempre più controversa.

Il giallo di Lavezzi

La notizia del 20 dicembre aveva sconvolto non solo il calcio argentino ma anche tutti gli appassionati che hanno ammirato Lavezzi negli anni con la maglia di Napoli e Psg. Il Pocho era finito in ospedale dopo una caduta in casa a Punta del Este, in Uruguay. Secondo alcuni media sudamericani, però, il 38enne avrebbe avuto un malore legato alla sua tossicodipendenza e si sarebbe ricoverato per disintossicarsi mentre i familiari avevano sostenuto che fosse caduto da una scala. Si era parlato di una ferita all'addome e di una frattura della clavicola senza però trovare conferme.