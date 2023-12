La Lazio batte di misura il Cagliari (in dieci): basta un gol di Pedro

La Lazio supera 1-0 all'Olimpico il Cagliari nella sfida valida per il 14° turno di Serie A.

Il primo tempo è tutto di marca biancoceleste. La sblocca subito Pedro, bravo a sbucare da dietro e battere Scuffet, su assist di Lazzari. La squadra di Ranieri sbanda più volte e al 27' resta in dieci per l'espulsione di Makoumbou, che ferma Guendouzi lanciato a rete.

Nella ripresa si abbassano i ritmi. La squadra di Sarri preferisce controllare il gioco senza affondare il colpo mentre i sardi riescono a coprire bene il campo, seppure in inferiorità numerica. Nel finale brivido per i biancocelesti. Sul colpo di testa di Pavoletti, miracolo di Provedel.

Con questa vittoria la Lazio si porta a 20 punti, a ridosso della zona europea, a pari punti con Fiorentina e Atalanta. Il Cagliari resta terzultimo a 10 punti. Prossimo turno Hellas Verona-Lazio (9 dicembre ore 15) e Cagliari-Sassuolo (11 dicembre ore 20.45).

La partita

Sarri si affida ancora a Patric e Gila centrali, Lazzari e Marusic esterni, in porta Provedel. Centrocampo a tre Guendouzi, Rovella e Luis Alberto. In attacco spazio a Isaksen e Pedro ai lati di Immobile.

Ranieri schiera la difesa a tre con Goldaniga, Dossena e Hatzidiakos. Sulle fasce Zappa e Azzi, in mediana Prati e Makoumbou. Viola a supporto di Lapadula e Petagna.

Primo tempo

La squadra di Sarri parte bene e passa in vantaggio già all'8'. Lazzari ruba palla a senza commettere fallo su Hatzidiakos e serve l'accorrente Pedro, che inseritosi alla perfezione da dietro, batte Scuffet. La Lazio insiste. Una splendida punizione a giro di Luis Alberto scalda le mani di Scuffet. Al 22' i biancocelesti vanno vicini al raddoppio. Bella azione iniziata da Isaksen, poi Immobile serve Pedro, che da ottima posizione calciatore. Al 26' Makoumbou stende Guendouzi, l'arbitro Dionisi estrae prima il giallo poi dopo la chiamata del Var sceglie il rosso. Cagliari in dieci. Intanto Ranieri corre ai ripari e mette dentro Sulemana e Luvumbo al posto di Hatzidiakos e Lapadula.

Secondo tempo

I biancocelesti provano a chiudere la partita. Al 51' ci prova da posizione defilata Immobile ma la palla termina a lato di poco. I ritmi si abbassano. Il Cagliari si difende bene e la Lazio dopo aver abbassato il raggio d'azione, prova a controllare la partita. Sarri cambia in attacco entrano Felipe Anderson e Castellanos per Pedro e Immobile. I cambi fanno subito effetto. Castellanos servito da Isaksen, a tu per tu con Scuffet, viene anticipato al momento del tiro da Sulemana. Nel finale Ranieri si gioca la carta Pavoletti ed è proprio il vecchio bomber a sfiorare il pareggio clamoroso, trovando la paratona di Provedel. Finisce così Lazio batte Cagliari 1-0.

Il tabellino

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella (46' Cataldi), Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri

CAGLIARI (3-4-1-2) - Scuffet; Goldaniga, Dossena, Hatzidiakos (32' Sulemana); Zappa, Prati, Makoumbou, Azzi; Viola (46' Oristanio); Lapadula (32' Luvumbo), Petagna. Allenatore: Claudio Ranieri

Marcatori: Pedro (L) 8'

Ammoniti: Hatzidiakos (C)

Espulsi: Makoumbou (C)

Arbitro: Federico Dionisi (L'Aquila)