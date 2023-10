La Lazio batte la Fiorentina all'ultimo respiro: decide un rigore di Immobile

La Lazio batte 1-0 la Fiorentina all'Olimpico, nel posticipo che chiude la decima giornata di Serie A. Decide un rigore del capitano Ciro Immobile al 95'.

Viene decisa da un episodio in pieno recupero la sfida tra Sarri e Italiano. Quando il pareggio sembrava ormai scritto, vengono premiati i biancocelesti, che raccolgono la terza vittoria consecutiva e risalgono a ridosso della zona Champions. Tanti rimpianti invece per Nico Gonzalez e compagni, colpevoli di non aver concretizzato una netta supremazia iniziale.

Nella prima frazione sono i viola a fare la partita e a rendersi pericolosi con l'attaccante argentino Lucas Beltran, che prima trova il gol annullato per un controllo di mano poi colpisce il palo con un colpo di testa. Nella ripresa prendono campo i biancocelesti che sprecano due ottime occasioni con Felipe Anderson, che non trova la via del gol. Quando la partita sembrava terminata, Milenkovic colpisce di mano in area, l'arbitro concede rigore. Va sul dischetto Immobile che spiazza Terracciano e regala la vittoria alla Lazio.

Con questa vittoria la Lazio si porta a 16 punti a un solo punto dalla Fiorentina ferma a 17 e scavalca i rivali della Roma. Prossimo turno, i biancocelesti vanno in trasferta a Bologna (venerdì 3 novembre 20.45). Altro big match invece per i viola, che affrontano la Juventus al Franchi (domenica 5 novembre 20.45).

La partita

Sarri sceglie Castellanos in attacco, affiancato da Felipe Anderson e Zaccagni. A centrocampo Rovella in regia, affiancato da Guendouzi e Luis Alberto. In difesa coppia Patric al l posto di Casale con Romagnoli. I terzini sono Lazzari e Marusic, in porta Provedel.

Italiano dà fiducia a Beltran in attacco. Alle sue spalle agiranno Ikoné e Nico Gonzalez, tra le linee Bonaventura. In mediana confermati Arthur e Duncan. Al centro della difesa fiducia a Martinez Quarta con Milenkovic. Sulle fasce Parisi e Biraghi, tra i pali Terracciano.

Primo tempo

Si parte subito a ritmi altissimi. La prima occasione è per i padroni di casa. Al 12' palla in profondità per Castellanos che frena e mette in mezzo, la palla arriva a Luis Alberto che calcia potente dal limite dell'area piccola ma prende solo l'esterno della rete. Passa un minuto e i viola trovano il vantaggio. Lancio dalla retroguardia, Beltran attacca la profondità supera Provedel e deposita in rete. Dopo un check col Var, Marcenaro annulla per un tocco di braccio sul controllo. La squadra di Italiano prende in mano la partita. Cross dal vertice dell'area di Duncan, nel mucchio svetta Beltran che colpisce di testa ma centra il palo. I biancocelesti provano a reagire ma costruiscono azioni solo estemporanee. Al 39' ospiti ancora pericolosi. Ikoné parte largo, si accentra e serve Nico Gonzalez in profondità. Provedel è bravissimo ad uscire in presa bassa bloccando la conclusione.

Secondo tempo

Si riparte a ritmi più bassi. Al 54' errore clamoroso a tu per tu con Terracciano di Castellanos, ma Marcenaro ferma tutto per fuorigioco. I biancocelesti prendono fiducia e sfiorano il vantaggio con Felipe Anderson, la cui conclusione a botta sicura viene parata da Terracciano. Cambi per Italiano, dentro Nzola e Barak, fuori Beltran e Bonaventura. Al 66' altra occasione per la Lazio. Inserimento di Luis Alberto, conclusione debole che Terracciano respinge con i piedi. Al 70' nuova occasione per la squadra di Sarri. Gran passaggio in profondità di Kamada per Felipe Anderson che prova la conclusione, respinta. Il brasiliano raccoglie la ribattuta ma spara alle stelle. All'83' ci prova Vecino dal limite, palla che esce di poco alla destra di Terracciano. In pieno recupero cross dalla sinistra per Vecino, Milenkovic colpisce con la mano aperta davanti al volto e Marcenaro fischia il penalty. Si incarica della battuta Immobile. Il capitano della Lazio è glaciale e spiazza Terracciano. Fanno festa i biancocelesti, che raccolgono l'intera posta in palio.

Il tabellino

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Rovella (63' Cataldi), Guendouzi (67' Kamada), Luis Alberto (67' Vecino); Felipe Anderson, Zaccagni (77' Pedro), Castellanos (77' Immobile). Allenatore: Maurizio Sarri

FIORENTINA (4-2-3-1) - Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur (71' M.Lopez), Duncan (46' Mandragora); Ikoné, Bonaventura (62' Barak), N.Gonzalez; Beltran (62' Nzola). Allenatore: Vincenzo Italiano

Marcatori: Immobile (L) 95' rigore

Ammoniti: Lazzari (L), Duncan (F), Ikoné (F), Rovella (L), Bonaventura (F), Zaccagni (L)

Arbitro: Matteo Marcenaro (Genova)