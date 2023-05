La Lazio regola (2-0) il Sassuolo: ancora rimandata la festa scudetto del Napoli

La Lazio supra 2-0 il Sassuolo all'Olimpico, nella sfida valida per la 33ª giornata di Serie A. La vittoria dei biancocelesti rimanda ancora lo scudetto del Napoli. Il club partenopeo e i suoi tifosi dovranno pazientare ancora un altro giorno per festeggiare lo scudetto. Alla squadra di Spalletti basterà conquistare un punto in trasferta con l'Udinese per essere Campione d'Italia.

La prima mezz'ora è tutta della Lazio. Gli uomini di Sarri trovano il vantaggio al 14' con Felipe Anderson, che scappa sul filo del fuorigioco, su splendido servizio di Marcos Antonio e supera Consigli in uscita. I biancocelesti spingono sull'acceleratore senza però trovare il raddoppio. Il Sassuolo sbanda ma sul finire del primo tempo sfiora il pareggio con una clamorosa traversa di Frattesi. Nella ripresa salgono di tono i neroverdi mentre la Lazio cala vistosamente. La squadra di Dionisi peccano nell'ultimo passaggio e non concretizzano una supremazia evidente. I biancocelesti soffrono ma con le unghie e con i denti. Nel recupero arriva il raddoppio di Toma Basic che segna un gol facile facile, su servizio di Zaccagni.

Con questa vittoria la Lazio ritorna al secondo posto con 64 punti. Il prossimo impegno è a San Siro contro il Milan, fermato clamorosamente sul pari dalla Cremonese, in anticipo sabato 6 maggio alle ore 15.00.

La partita

Sarri sceglie Marusic a destra e Lazzari a sinistra, i centrali sono Casale e Patric; tra i pali Provedel. A centrocampo fuori Milinkovic-Savic, giocano Marcos Antonio, Vecino e Luis Alberto. Il tridente è formato da Immobile e ai suoi lati Felipe Anderson e Zaccagni.

Modulo speculare per il Sassuolo. Dionisi sceglie Zortea e Rogerio esterni di difesa, coppia centrale Ruan e Ferrari. Obiang è il regista, ai suoi lati Frattesi e Matheus Enrique. In avanti giocano Berardi e Laurentié sulle fasce, il centravanti è Defrel.

Primo tempo

La Lazio parte subito forte. Felipe Anderson rientra sul destro e scalda i guantoni di Consigli, sulla ribattuta Marcos Antonio non trova la porta. Al 7' gol annullato ai biancocelesti. Taglio centrale di Vecino sul filtrante di Marcos Antonio, palla al centro per il comodo tap-in vincente di Immobile. Irrati prima annulla poi convalida la rete dopo il consulto del Var ma dopo una successiva revisione ritorna sui suoi passi per un'irregolarità nell'azione precedente. Solo Lazio in campo, al 14' Felipe Anderson sblocca il risultato. L'esterno brasiliano, servito da Marcos Antonio, scappa sul filo del fuorigioco e non lascia scampo a Consigli. Al 20' si fa vedere Zaccagni, che calcia a giro senza inquadrare lo specchio della porta. Alla mezz'ora si fanno vedere i neroverdi, Laurentié mette un cross molto invitante dalla sinistra, arriva da dietro Matheus Enrique che calcia sull'esterno della rete. Al 37' Lazzari si invola sulla fascia, entra dentro il campo per calciare in porta ma la sua conclusione è debole. In pieno recupero, palla geniale di Berardi per l'inserimento di Frattesi che va a calciare col sinistro e colpisce la traversa. Si chiude così il primo tempo.

Secondo tempo

Dionisi lascia negli spogliatoi Laurentié e manda in campo Bajrami. I neroverdi alzano la pressione e prendono il controllo del gioco. Al 52' errore in impostazione di Ruan non sfruttato da Marcos Antonio che da ottima posizione non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Al 63' occasione per i neroverdi, Frattesi manda in porta Defrel, il francese angola troppo. La Lazio adesso soffre. Al 70' azione manovrata del Sassuolo, Bajrami scarica su Berardi che calcia a giro col sinistro. Blocca a terra Provedel. I biancocelesti allentano la pressione. All'85' ci prova Basic da fuori, palla fuori di poco. Palla dentro di Thorstvedt per il taglio di Alvarez, anticipato dal provvidenziale intervento di Patric. Sugli sviluppi del corner, traversone di Berardi per l'inserimento di Frattesi che di testa mette alto sopra la traversa. Al 92' arriva il raddoppio della Lazio. Brutta palla persa in uscita dal Sassuolo: Zaccagni approfitta dell'errore di Matheus Henrique per servire il centrocampista croato che batte in uscita Consigli. Finisce così, Lazio batte Sassuolo 2-0.

Il tabellino

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Marusic (68' Hysaj), Casale, Patric, Lazzari; Vecino (44' Milinkovic-Savic), Marcos Antonio (73' Basic), Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile (68' Pedro), Zaccagni. A disposizione: Maximiano, Adamonis, Gila, Hysaj, Pellegrini, Radu, Romero, Cancellieri. Allenatore: Maurizio Sarri

SASSUOLO (4-3-3) - Consigli; Zortea (73' Toljan), Ruan (87' Erlic), Ferrari, Rogerio; Frattesi, Obiang (82' Thorstvedt), Matheus Henrique; Berardi, Defrel (72' Alvarez), Laurentié (46' Bajrami). A disposizione: Pegolo, Marchizza, Romagna, Harroui, Ceide. Allenatore: Alessio Dionisi

Marcatori: Felipe Anderson (L) 14', Basic (L) 92'

Ammoniti: Laurentié (S), Luis Alberto (L), Berardi (S), Ruan (S), Zortea (S), Marusic (L), Toljan (S), Lazzari (L)

Arbitro: Massimiliano Irrati (Pistoia)