Lazio-Roma: probabili formazioni e dove vederla

Ci si aspetta uno stadio Olimpico gremito in ogni ordine di posto, per la stracittadina più attesa dell'anno: Lazio-Roma. Il derby della Capitale ha il sapore della Champions League, con i biancocelesti al terzo posto in classifica a 49 punti e i giallorossi che inseguono in quinta piazza a due lunghezze di distanza. La formazione di José Mourinho arriva con l'entusiasmo del giovedì di Europa, grazie al passaggio del turno ai quarti di Europa League. Sentimento opposto per gli uomini di Sarri, usciti di scena in modo disonorevole in Conference League, sconfitti in due round dall'AZ Alkmaar. All'andata a festeggiare fu la Lazio grazie alla rete di Felipe Anderson, vedremo come andrà questo pomeriggio in cui la posta in gioco è molto alta.

Probabili formazioni di Lazio-Roma

I padroni di casa devono fare a meno di Vecino a centrocampo, squalificato, e soprattutto di Ciro Immobile. Il centravanti azzurro è ancora fermo ai box, dunque, chance per Felipe Anderson in versione falso nueve. Al centro della difesa ci sarà la guida di Romagnoli, mentre a centrocampo qualità e fisicità con Luis Alberto e Milinkovic-Savic. La Roma, invece, deve rinunciare a Karsdorp (infortunio al naso) e Kumbulla (squalificato), ma si affida all'estro di Dybala e alla voglia di rivalsa di Lorenzo Pellegrini. Davanti occasione per Abraham.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini - Abraham. All. Mourinho.

Dove vederla

Il derby di Roma è in programma domenica 19 marzo alle 18 allo stadio Olimpico. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva da Dazn. Chi ha un abbonamento sia a Dazn che a Sky potrà seguire la partita sulla propria tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona Dazn (214 del satellite).