Lazio-Sassuolo, le probabili formazioni e dove vederla in tv

La Lazio ospita il Sassuolo mercoledì 3 maggio allo stadio Olimpico, nella sfida valida per la 33ª giornata di Serie A. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 21.00, in diretta su DAZN e Sky Sport.

L'importanza della partita va oltre la posta in palio dei tre punti. Come nel turno precedente il risultato dei biancocelesti diventa decisivo per la conquista dello scudetto del Napoli. Stavolta nel caso di vittoria della squadra di Sarri, agli azzurri basterà un punto ad Udine per essere campioni d'Italia. Nel caso di un pareggio o di una vittoria del Sassuolo all'Olimpico invece, Osimhen e compagni faranno loro il tricolore, senza scendere in campo. Le due squadre si affrontano per la 20ª volta in Serie A. Il bilancio è di 11 vittorie della Lazio con 11 successi contro i 5 dei neroverdi e 3 pareggi. All’andata la Lazio si è imposta col risultato di 2-0 al Mapei Stadium di Reggio Emilia con una rete per tempo, firmate da Zaccagni e Felipe Anderson.

Il momento delle squadre

Immobile e compagni stanno facendo un campionato al di sopra delle attese. Al momento la Lazio è seconda con 61 punti, uno in più della Juventus e quattro in più del trio Inter, Milan e Roma. Il filotto di quattro vittorie consecutive arrivate tra marzo e aprile ha dato grande slancio ai biancocelesti nella lotta per i primi quattro posti. Le ultime due sconfitte contro il Torino in casa e a San Siro con l'Inter hanno però fatto avvicinare le dirette inseguitrici. Adesso serve una vittoria per mettere al sicuro l'obbiettivo Champions e magari rinviare ancora di un giorno la festa scudetto del Napoli.

Dall’altra parte, il Sassuolo ha già da tempo archiviato la pratica salvezza e si trova a centro classifica con 43 punti. Nell'ultima partita ha vinto all'ultimo respiro contro l'Empoli, trascinato dalla doppietta di capitan Berardi. Senza assilli per il risultato i neroverdi puntano ad un’altra vittoria prestigiosa - questa volta contro i biancocelesti - dopo quelle a San Siro contro il Milan, all’Olimpico contro la Roma e in casa contro la Juventus. Il Sassuolo ha segnato in tutte le nove trasferte contro la Lazio in Serie A (14 gol).

Le ultime dai campi

Nei biancocelesti è duello Vecino-Marcos Antonio per il ruolo di regista dopo l'infortunio occorso a Cataldi. Le mezzali saranno Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Avanti Immobile dall'inizio con ai lati Felipe Anderson e Zaccagni, pronto a subentrare Pedro nella ripresa. Squalificato Romagnoli, al centro della retroguardia spazio per Patric al fianco di Casale. Terzini verranno schierati Lazzari (sorpasso su Hysaj) e Marusic. In porta Provedel.

In casa Sassuolo sono squalificati Pinamonti e Maxime Lopez. In avanti riecco Berardi dall'inizio con Defrel e Laurientè. Dionisi in regia si affiderà a Obiang con ai lati Frattesi e Matheus Henrique. In difesa in dubbio Tressoldi a causa di un problema alla schiena. Ferrari potrebbe prenderne il posto al centro con Erlic. Sulla sinistra spazio a Rogerio, mentre a destra in difesa Toljan è insidiato da Zortea. In porta Consigli.

Le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disposizione: Maximiano, Adamonis, Gila, Hysaj, Pellegrini, Radu, Vecino, Basic, Romero, Pedro, Cancellieri. Allenatore: Maurizio Sarri

Ballottaggi: Lazzari 55% - Hysaj 45%, Immobile 65% - Pedro 35%, Marcos Antonio 60% - Vecino 40%

SASSUOLO (4-3-3) - Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Obiang, Matheus Henrique; Berardi, Defrel, Laurentié. Allenatore: Dionisi. A disposizione: Pegolo, Marchizza, Tressoldi, Romagna, Zortea, Thorstvedt, Harroui, Bajrami, Alvarez, Ceide. Allenatore: Alessio Dionisi

Ballottaggi: Toljan 60% - Zortea 40%, Ferrari 55% - Tressoldi 45%, Matheus Henrique 55% - Harroui 45%

Arbitro: Massimiliano Irrati (Pistoia)

Dove vedere la partita

La partita sarà in diretta su DAZN e sarà visibile anche su Sky al canale Sky Sport (253 del satellite). Nel primo caso sarà necessario scaricare l'app su smart tv compatibile, su console di gioco come PlayStation e Xbox, o su dispositivi quali Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box. Un'altra opzione è rappresentata da NOW, il servizio streaming on demand di Sky: una volta acquistato il ticket 'Sport' si potrà procedere con la visione in diretta del match. Su DAZN, Lazio-Sassuolo verrà raccontata dalle voci di Gabriele Giustiniani, commento tecnico di Fabio Bazzani.