Lecce-Milan, chi gioca e dove vederla in tv

Dopo la gran prova messa contro il Psg, il Milan vola a Lecce per interrompere la striscia di risultati negativi in campionato e provare a ridurre le distanze dai cugini dell’Inter. Di fronte avrà una squadra uscita dall’Olimpico col dente avvelenato ed ansiosa di tornare a far punti che saranno preziosi nella corsa salvezza. Lo scontro del Via del Mare, che darà il via al sabato della Serie A potrebbe fornire risposte importanti ai due tecnici, costretti a diverse modifiche alle rispettive formazioni. Vediamo quindi le scelte di Pioli e D’Aversa, le probabili formazioni e come seguire in diretta Lecce-Milan.

Pioli si affida a Leao e Chukwueze

Dopo una vittoria tanto sonante quanto necessaria, il nemico numero uno di Stefano Pioli sarà l’eccessivo entusiasmo di un ambiente che ora vuol tornare a sognare in grande. Viste le poche ore a disposizione dopo l’impegno in Champions, il tecnico rossonero ha preferito annullare l’usuale conferenza stampa e trasferirsi in Puglia già nel pomeriggio di venerdì. Il problema dei problemi per il tecnico emiliano è però l’infermeria troppo affollata che sta riducendo in maniera significativa le scelte a sua disposizione. Per la trasferta a Lecce, infatti, Pioli dovrà fare a meno di Sportiello, Kalulu, Pellegrino, Caldara, Bennacer, Kjaer e Christian Pulisic, uscito dallo scontro col Psg con qualche problema muscolare.

Il Milan, almeno ultimamente, fa bene nelle gare di campionato subito dopo le partite in Europa, riuscendo a portare a casa almeno un punto in nove delle ultime 10 gare ma l’attenzione sarà tutta sull’assetto in avanti, per confermare la fine della siccità davanti alla porta avversaria. Oltre alla sicurezza Giroud, Pioli potrà affidarsi a Rafael Leao, che coi salentini di solito si scatena: il Lecce è infatti la ‘vittima’ preferita dell’avanti lusitano, con quattro gol negli ultimi quattro incroci. Per dargli una mano, il tecnico rossonero punta a dare più responsabilità in fase di costruzione a Samuel Chukwueze, finora costretto troppe volte a ripiegare. La speranza è che la sua velocità possa essere l’arma determinante per mettere in crisi la retroguardia pugliese.

"Il Milan è quello di Champions"

Trovare un Milan reduce da una vittoria importante non è il massimo per chi deve dimenticare la doccia gelata nel recupero contro la Roma. A complicare ulteriormente il compito degli uomini di D’Aversa il fatto che l’unica vittoria del Lecce contro il Milan risale al primo aprile 2006, quando bastò il gol di Konan per garantire ai giallorossi i tre punti. Il tecnico leccese si dice certo che, anche contro un Milan ritrovato, la rabbia dei suoi potrà fare la differenza: “Poteva essere fuorviante ragionare sul Milan dopo aver visto la sua gara contro l'Udinese. Sono abituati a vincere e non dobbiamo avere dubbi: il Milan è la squadra vista in Champions. Affrontiamo una grandissima squadra guidata da un grandissimo allenatore, è necessario mettere in campo la rabbia per aver perso un risultato in pochi minuti domenica scorsa contro la Roma”.

A dare una grossa mano potrà essere il pubblico del Via del Mare, almeno secondo D’Aversa: “Il fattore ambientale conta molto, e proprio l'ambiente in settimana ha spinto tanto il Milan portandolo a fare una prestazione ottima. Dalla nostra avremo lo stadio pieno e troveranno un ambiente che spingerà a nostro favore. Dobbiamo cercare una prestazione al 120% ed andare oltre le nostre possibilità”. In quanto all’atteggiamento, la delusione con la Roma non cambierà il carattere dei salentini: “Scendiamo sempre in campo per giocare a viso aperto - spiega D'Aversa - ma il Milan è una squadra diversa, e dobbiamo mettere qualità per evitare le ripartenze. Il malumore manifestato dai tifosi dopo Roma lo abbiamo avuto anche noi, a fine gara avrei voluto spaccare lo spogliatoio. Ma nella gara di domani non possiamo permetterci di concedere qualcosa agli avversari nei primi o negli ultimi due minuti”. Basterà per mettere in crisi l’attenta difesa rossonera?

Come scenderanno in campo

Dopo l’atroce delusione rimediata nel finale all’Olimpico, D’Aversa sembra determinato a dare il tutto per tutto pur di tornare a fare punti dopo una striscia di risultati da dimenticare. Farlo contro una grande col morale alle stelle dopo una grande vittoria in Champions potrebbe ridare fiducia ad uno spogliatoio scosso dai recenti rovesci in campionato. Il tecnico salentino dovrebbe impiegare il solito 4-3-3 con la coppia di centrali Baschirotto-Pongracic, Gendrey e Gallo sulle corsie. Più dubbi sul trio di centrocampo, con il ballottaggio tra Gonzales e Kaba per affiancare Ramadani ed Oudin: in avanti, invece, visto lo stop improvviso di Almqvist, il tridente composto da Strefezza, Krstovic e Banda è quasi certo.

Dopo la grandissima prova messa contro il Psg, voci da Milanello sembrano indicare la conferma del 4-2-3-1, modulo che è valso ai rossoneri l’ultimo scudetto. Visto il gran dispendio di energie fisiche e nervose contro i parigini, Pioli è propenso a dare un turno di riposo all’uomo ovunque Yunus Musah ma non è certo che Rade Krunic parta davvero dal primo minuto. Scelta obbligata, invece, in avanti, dove Christian Pulisic non è al meglio e dovrebbe lasciare la maglia da titolare a Samuel Chukwueze. Per il resto, visti i tanti infortuni che affollano l’infermeria del Diavolo, superlavoro per la difesa, confermata al 100% come il reparto offensivo, dove Ruben Loftus-Cheek dovrebbe però giocare leggermente più avanti, da trequartista.

Le formazioni probabili

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Strefezza, Krstovic, Banda. Allenatore: Roberto D’Aversa

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Krunic, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli

Dove vederla in tv

La partita che darà il via alla 12a giornata del campionato di Serie A si disputerà allo Stadio Via del Mare di Lecce a partire dalle 15.00 di sabato 11 novembre. Come tutte le gare del sabato pomeriggio, l’unico modo di seguirla in diretta sarà tramite l’abbonamento a Dazn, che seguirà la gara in esclusiva. Se non vi fidate della vostra connessione e siete clienti Sky o utenti Tivùsat, avete comunque l’opzione di attivare il servizio Zona Dazn così da poter vedere Lecce-Milan tranquillamente via satellite. La coppia che si occuperà per la telecronaca sarà quella composta da Riccardo Mancini e Fabio Bazzani al commento tecnico. Buona partita a tutti!