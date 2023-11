Le pagelle di Milan-Psg: i migliori e i peggiori della partita

Il Milan supera 2-1 a San Siro il Paris Saint-Germain nella sfida del Gruppo F di Champions League. Sono i parigini a sbloccare le partita con un gol di testa di Skriniar. I rossoneri la ribaltano con un gol in rovesciata di Rafael Leo e uno stacco imperioso di Olivier Giroud.

Milan

Mike MAIGNAN 6.5 - Incolpevole sul gol di Skriniar. Mostra la consueta sicurezza negli altri interventi. Formidabile un'uscita su Mbappé

Davide CALABRIA 7- Aveva il compito più difficile: marcare Mbappé. Solito grande cuore. Si conferma uno specialista delle "marcature impossibili".

Fikayo TOMORI 7 - Regge la difesa con la sicurezza da leader. Dalle sue parti non si passa.

Malick THIAW 6.5 - Stasera evita le disattenzioni, che in molti casi sono state fatali alla squadra. La magia di San Siro lo galvanizza.

Theo HERNANDEZ 6.5 - Pensa a coprire più che ad attaccare, contro Dembelé e Hakimi non può fare altro. Splendido il cross sul gol di Giroud.

Ruben LOFTUS-CHEEK 7 - Sbaglia un rigore in movimento ad inizio partita. Rientro importantissimo, fa valere la sua fisicità a metà campo. Ha licenza di svariare e appoggia con efficacia l'azione offensiva.

Tijjani REIJNDERS 6.5 - Spostato da play, sceglie sempre giocate semplici, forse il modo migliore per ritrovare fiducia in un momento difficile.

Yunus MUSAH 6.5 - Prima mezzala poi mediano di equilibrio, spreca un ottima occasione nel primo tempo, calciando centralmente da ottima posizione.

Christian PULISIC 6.5 - Attivissimo al rientro dall'infortunio. Scappa via spesso a L.Hernandez. Fuori per infortunio muscolare.

Olivier GIROUD 7.5 - Queste sono le sue partite. Solito lavoro da boa, fa salire la squadra. Dalla sua conclusione nasce il gol di Leao. Lo stacco imperioso che decide la partita è la specialità della casa.

Rafael LEAO 7.5 - Si sblocca dopo un mese e mezzo con una spettacolare rovesciata. Le sue accelerazioni tagliano in due la difesa parigina. Ha voglia di mettersi alle spalle critiche forse ingenerose.

Allenatore: Stefano PIOLI 7.5 - Partita da dentro o fuori. Se la gioca con coraggio puntando sulle qualità della propria squadra. Serviva una notte magica per rinascere. Questa è il suo capolavoro che zittisce le critiche.

Paris Saint-Germain

Gianluigi DONNARUMMA 6.5 - Serata non facile, avere tutto lo stadio contro però non lo condiziona nella prestazione e dimostra grande personalità. Bella parata su Giroud ma dalla respinta nasce la rovesciata vincente di Leao. Tiene in piedi la baracca con due paratone su Theo Hernandez e Okafor.

Achraf HAKIMI 5.5 - Insieme a Dembelè forma un asse formidabile sulla destra. Buon primo tempo, vistoso il calo nella ripresa.

MARQUINHOS 6 - Sua la sponda che porta al gol di Skriniar. Il migliore della retorguardia e l'ultimo ad arrendersi.

Milan SKRINIAR 5.5 - Si prende il gusto di segnare un gol al ritorno a San Siro. Sovrastato da Giroud sulla rete del francese.

Lucas HERNANDEZ 5 - Gioca bloccato sulla sinistra. Pulisic non è un cliente facile da affrontare e lo soffre in più occasioni. Perde il debri con il fratello Theo.

Warren ZAIRE-EMERY 6 - Saggezza da veterano nonostante la giovane età. Distribuisce palloni ai compagni

Manuel UGARTE 5 - Distributore di palloni. Si fa inghiottire dalla ferocia milanista. Ammonito lascia il campo - Fabian RUIZ 5 - Prova portare geometrie ma non è l'uomo giusto per cambiare il ritmo.

VITINHA 5 - Mezzala elegante ma leggerina, lascia anche lui il campo dopo il giallo. Kang-in-LEE 6.5 - Rapidissimo quando prende palla. Colpisce il palo con una bella conclusione

Ousmane DEMBELÈ 6 - Sprinter velocissimo. Punta sempre Theo Hernandez e colpisce la traversa con un sinistro a giro. Il migliore dell'attacco.

Randal KOLO MUANI 5- Non ha molti palloni giocabili. Prova a venire fuori ma vive una partita difficile. Gonçalo RAMOS 5 - Come Kolo Muani ne prende davvero poche sovrastato dalla difesa rossonera.

Kylian MBAPPÈ 5- Imprendibile quando parte palla al piede ma non è certo una novità. Manca un gol davanti a Maignan facile facile per un giocatore del suo livello.

Allenatore: LUIS ENRIQUE 5 - Decide di giocarsi la partita a viso aperto. Ha bisogno di tempo per fare recepire le sue idee alla squadra che mostra ancora delle fragilità preoccupanti. La qualificazione però è in bilico, adesso non si può più sbagliare.

Arbitro: Jesus Gil MANZANO (Spagna) 6 - Partita a ritmi elevatissimi. Lascia giocare quasi sempre adottando un metro europeo. Lascia correre sul gol di Giroud con due uomini a terra e il Var non lo corregge.