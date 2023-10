L'infortunio, le lacrime poi la diagnosi choc: stagione finita per Neymar

Gravissimo infortunio per Neymar. Prima le lacrime che lo hanno accompagnato fuori dalla scena nel match del suo Brasile contro l'Uruguay, ora l'esito degli esami: rottura del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio sinistro.

Serata da incubo per il Brasile a Montevideo: la Seleçao perde 2-0 contro l'Uruguay, incassando la prima sconfitta nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Il centravanti del Liverpool Darwin Nunez è stato la chiave del successo uruguaiano con un gol e un assist per De la Cruz, mettendo fine a 22 anni di imbattibilità dei brasiliani contro la Celeste.

Ma è soprattutto la notte del dramma di Neymar. Appena si è infortunato, O'Ney si è reso conto subito della gravità della situazione. Ha richiamato i medici in campo e poi è scoppiato in un pianto inconsolabile mentre veniva trasportato via sull'auto-medica. Poi è arrivato l'esito choc: la doppia rottura del legamento crociato anteriore e del menisco.

È stato lo stesso calciatore, tramite il proprio sito web ufficiale, a diffondere la diagnosi. "Neymar verrà sottoposto, in data da destinarsi, ad un intervento chirurgico per correggere gli infortuni. La Nazionale brasiliana e i reparti medici dell'Al-Hilal sono in costante contatto, allineati per quanto riguarda il recupero dell'atleta".

Sui social anche il comunicato del suo club. I tempi di recupero non sono ancora stati resi noti, ma Neymar sarà costretto ad un lunghissimo stop. Secondo quanto riportato dai media brasiliani, difficilmente riuscirà a recuperare per la Copa America 2024 che si disputerà negli Stati Uniti tra il 20 giugno ed il 14 luglio.

The medical tests “NEYMAR ” underwent, confirmed the Anterior Cruciate Ligament and Meniscus tear injury in his knee, he will be going through surgery and then a treatment program that will be determined later..



Return Stronger @neymarjr #AlHilal pic.twitter.com/5I3u7F7wQm — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) October 18, 2023

I numeri del flop Neymar

Si chiude con larghissimo anticipo la prima stagione di Neymar con l’Al-Hilal: cinque in tutto le partite giocate, con meno di 400 minuti in campo. Nei prossimi mesi il club saudita dovrà fare a meno non solo del suo giocatore più pagato, oltre che il più costoso dell’intera storia della Saudi Pro League.

Si tratta infatti di una delle operazioni più onerose di sempre. L'Al-Hilal per prelevare il suo cartellino, ha versato nelle casse del Psg 90 milioni di euro. Neymar invece ha sottoscritto un contratto faraonico fino al 2025 e percepirà circa 270 milioni di euro in due anni di solo ingaggio, che tra bonus ed accordi commerciali, potrebbe lievitare fino a 400 milioni.

L'avventuta in Arabia Saudita, iniziata sotto una cattiva stella già da metà agosto, con il fuoriclasse brasiliano costretto a saltare le prime quatto gare di campionato a causa di un problema muscolare. In totale sono state tre le partite complessive giocate in Saudi Pro League più le due totalizzate nella Champions League asiatica, dove ha realizzato il suo unico gol siglato con la maglia dell’Al-Hilal.

Gli infortuni sono ormai da anni una costante della carriera del brasiliano. Basti pensare che in sei stagioni di Ligue 1 ha saltato metà partite, non riuscendo mai ad andare oltre le ventidue presenze in un singolo campionato in Francia nelle fila del Psg. Il totale parla di 105 partite saltate su 217 complessive di Ligue 1. Un impiego praticamente part-time.