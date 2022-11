L'Inghilterra gioca a tennis con l'Iran: finisce 6-2

L'Inghilterra vice campione d'Europa di Gary Southgate non trema al suo esordio ai Mondiali in Qatar, fa valere il tasso tecnico decisamente a proprio favore e stende l'Iran con un netto 6-2, punteggio tennistico, frutto dei gol del classe 2003 Bellingham, della doppietta del classe 2001 Saka, di Sterling, Rashford e Grealish. Le reti della bandiera dell'Iran sono state siglate dal giocatore più rappresentativo, il giocatore del Porto Taremi. La nazionale allenata da Queiroz non è praticamente mai riuscita a creare grattacapi alla difesa dei Tre Leoni che hanno di fatto chiuso la pratica nel primo tempo.

Nella ripresa gli inglesi non hanno affatto rallentato ma spinto sull'acceleratore trovando altre tre reti, ancora con Saka (quella del 4-0), con Rashford, quella del 5-1 dopo soli 10 secondi dal suo ingresso in campo e con Grealish su assist di Wilson al 90'. Doppietta di Taremi con due gol siglati al 65', sul risultato di 4-0, e al minuto 112' per il 6-2 finale. Ottime le prestazioni del 19enne Bellingham e non solo per la rete, ma anche di Rice, Sterling e del capitano Harry Kane rimasto a secco ma autore di ben due assist e di un'ottima gara. Da segnalare che i giocatori dell'Iran non hanno cantato l'inno nazionale e il brutto scontro di gioco, fortuito, tra il difensore Hosseini e il portiere Beiranvand che ha avuto la peggio con il gioco rimasto fermo per 13' Inghilterra prima a quota 3 punti nel girone B, in attesa del match di questa sera tra Galles e Stati Uniti (ore 20 italiane).

Le polemiche

Nelle scorse settimane è stato chiesto a gran voce di estromettere l'Iran dai Mondiali per via della violazione dei diritti delle donne. Da oltre un mese, inoltre, si protesta in strada per la morte di Masha Amini con alcuni giocatori della nazionale che hanno preso una posizione e con il ct Queiroz che ha invece preferito il silenzio. Da segnalare come i calciatori iraniani non abbiano cantato l'inno nazionale in segno di proteste e come i giocatori inglesi si siano invece inginocchiati, come di consueto, per rendere onore al movimento "Black Lives matter".

La partita

Gary Southgate si affida al modulo 4-2-3-1 con Stones e il criticato Maguire in mezzo, Trippier e Shaw sugli esterni. In avanti il capitano Kane supportato dal trio composto da Mount-Saka-Sterling. Per l'Iran, Queiroz sceglie il 4-3-3 con la stella Taremi a guidare l'attacco con Jahanbakhsh e Pouralinganji ai suoi lati. Harry Kane, il capitano inglese, non potrà indossare la fascia "One Love" contro le discriminazioni, in particolare quelle legate all’orientamento sessuale e quindi ai diritti LGBTQ+ per via di volontà della Fifa che ha impedito all'Inghilterra e ad altre sette nazionali di indossarla.

Primo tempo

Il primo episodio della partita al minuto 3' quando Maguire finisce a terra in area dopo un contatto con un difensore iraniano: per Claus e Var non c'è niente. All'8' Kane la mette in mezzo pericolosamente per Maguire che arriva male ad impattare il pallone sprecando così un'ottima chance. Nell'occasione brutto scontro, fortuito, tra Hosseini e il portiere Beiranvand che ha la peggio. Dopo 13' di cure mediche ecco la sostituzione del numero uno iraniano in favore di Hosseini H.

Al 29' Mount la mette sull'esterno della rete e al 32' ecco la più grande occasione della partita, sempre con Maguire che da azione di calcio d'angolo decolla di testa stampando la sfera sulla traversa. Passano tre minuti e i Tre Leoni passano in vantaggio con Bellingham che impatta benissimo di testa il cross di Shaw siglando l'1-0. Primo gol in questo mondiale per il 19enne del Borussia Dortmund (il più giovane in campo dell'Inghilterra).

Al 43' ecco il raddoppio inglese con Saka che di sinistro fulmina il portiere avversario dopo una sponda aerea di Maguire (azione nata sempre da azione di calcio d'angolo). Al 46' ecco il gol del 3-0 con Bellingham che lavora un gran pallone per Kane che controlla e la mette in mezzo in maniera perfetta per Sterling che sbuca alle spalle del difensore dell'Iran bucando ancora Hosseini con un grande colpo d'esterno. Dopo 14 minuti di recupero Claus manda le squadre a riposo sul 3-0 in favore degli inglesi.

Secondo tempo

Nella ripresa Carlos Queiroz prova a dare la scossa inserendo forze fresche con gli ingressi di Kanaani, Ezatolahi e Gholizadeh ma non riesce a sortire gli effetti desiderati. E' sempre l'Inghilterra di Southgate a fare la partita con Bellingham assoluto padrone del centrocampo. Al 56' bella azione in combinata Sterling-Kane con il primo fermato in scivolata prima dell'ingresso in area di rigore.

Al 62' ecco il poker inglese con Sterling che serve Saka, il giocatore dell'Arsenal dribbla nello stretto il suo diretto avversario e fa partire poi un tiro perfetto che si insacca alla destra del portiere (prima doppietta in nazionale per il 21enne). L'Iran prova subito una reazione a la trova con la rete dell'esperto Taremi che riceve palla da Gholizadeh e trafigge Pickford, bel gol dell'attaccante del Porto.

Southgate ne cambia 4 al 70' e dopo 10 secondi dal suo ingresso in campo, Rashford segna la rete del 5-1 su assist di capitan Kane, rimasto a secco quest'oggi. Al 77' ci riprova Taremi ma il suo tiro è più potente che preciso. Al 90' Bellingham lancia in profondità Wilson che la mette in mezzo per Grealish che a porta quasi sguarnita insacca il 6-1 finale. Al 98' Azmoun colpisce la traversa, complice anche la deviazione di Pickford e al 100' l'Iran reclama un rigore con Claus che dopo aver rivisto le immagini al Var concede il penalty (trattenuta di Stones). Dal dischetto Taremi sigla la sua doppietta personale. Dopo 14' di recupero (che in totale fanno 28 con i 14 del primo tempo), l'arbitro Claus fischia la fine.

Il tabellino

IRAN (4-3-3): Beiranvand (19' Hosseini H); Moharrami, Cheshmi (46' Kanaani H.), Mohammadi (64' Torabi), Hosseini; Hajisafi, Karimi (Ezatolahi S.), Nourollahi (77' Azmoun); Jahanbakhsh (46' Gholizadeh A.), Taremi, Pouralinganji. Ct. Queiroz.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Trippier, Stones, Maguire (70' Dier), Shaw; Rice, Bellingham; Mount (70' Foden), Saka (70' Grealish), Sterling (70' Rashford); Kane (76' Wilson). Ct: Southgate.

Marcatori: 35' Bellingham (IN), 43' e 62' Saka (IN), 46' Sterling (IN), 65' e 112' Taremi (IR), 71' Rashford (IN), 90' Grealish (IN)

Ammoniti: Jahanbakhsh, Pouraliganji

Arbitro: Raphael Claus (Brasile)