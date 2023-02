L'Inter batte (ancora) il Milan: il derby è nerazzurro. Rossoneri in crisi

L'Inter di Simone Inzaghi vince di misura il derby contro il Milan di Stefano Pioli, grazie al gol realizzato di testa da Lautaro Martinez al 34' al termine però di una partita quasi a senso unico, soprattutto nel primo tempo, in favore dei nerazzurri con il 3-5-2 a specchio disegnato dal tecnico rossonero che non ha portato i frutti sperati. Come 18 giorni fa nella finale di Supercoppa Italiana, l'Inter approccia bene la gara, parte subito forte e con un palleggio manovrato riesce a gestire bene la partita a cospetto di un Milan in palese difficoltà fisica, psicologica e di modulo.

La scelta di Pioli di lasciare fuori dall'undici titolare Rafael Leao per cambiare modulo non ha pagato e anzi il Milan ha perso in imprevedibilità e qualità con Theo Hernandez sacrificato e con Giroud e Origi fagocitati dai tre difensori nerazzurri. L'esperiment di Messias mezz'ala, poi, è durato solo un tempo con il brasiliano spaesato in un ruolo non suo, con il centrocampo nerazzurro che l'ha fatto da padrona dal primo all'ultimo minuto. Il Milan colleziona così la quinta sconfitta in campionato e la quinta consecutiva e ora è crisi conclamata per i padroni di casa che non riescono più a vincere da ormai un mese.

Con questo successo l'Inter sale a quota 43 punti in classifica, seconda in solitario, a più 5 sul Milan ora sesto, più 3 sulla Roma terza ma sempre a meno 13 dal Napoli di Luciano Spalletti che sta di fatto facendo un campionato a parte. Da qui a fine a stagione serviranno 17 grandi partite da parte dei nerazzurri che non dovranno mai sbagliare sperando invece che gli azzurri inciampino più di una volta per riaprire la lotta scudetto che sembra già chiusa a febbraio.

La cronaca della partita

Il primo squillo è dell'Inter, al 2', con Lautaro Martinez al termine di una bella azione manovrata. L'argentino controlla e va al tiro: palla alta. Altra bella azione dei nerazzurri con una bella imbucata di Mkhitaryan per Lautaro che controlla in area e calcia di sinistro: Tatarusanu la mette in angolo. All'8 ci prova Calhanoglu da fuori area. palla alta sopra la traversa. Altra azione manovrata dell'Inter,al 10', che arriva al cross con Skriniar per la testa di Lautaro che non inquadra di poco lo specchio della porta.

L'Inter reclama un rigore al 14' per l'intervento di Gabbia su Dzeko: per Massa non c'è niente. Inter padrona del campo e altra azione manovrata ad aggirare il Milan al 24', la difesa rossonera respinge, la sfera capita sui piedi di Barella che controlla e tira: palla in calcio d'angolo. Minuto 34 l'Inter passa in vantaggio. Angolo calciato alla perfezione da Calhanoglu con Lautaro Martinez che brucia sul tempo la difesa rossonera per il vantaggio nerazzurro: bucato Tatarusanu. Al 45' angoolo insidioso battuto da Calhanoglu: Tatarusanu respinge con i pugni sulla linea di porta.

Nella ripresa Pioli inserisce subito Diaz per Messias ma il Milan fa fatica ad ingranare. Al 53' Lautaro serve bene Dimarco in area che va subito al tiro in maniera precipitosa: pala fuori. Al 55' altra azione dell'Inter che porta Lautaro al tiro in porta: para con il corpo Tatarusanu. Al 58' cross dalla sinistra per Giroud che si coordina male di testa e la mette alta sopra la traversa. L'Inter perde banalmente palla sulla propria trequarti regalando una punizione al Milan al 69'. Sul pallone Theo Hernandez che calcia sopra la traversa. Girandola di cambi con Inzaghi che inserisce Lukaku-Gosens-Brozovic per Dzeko-Dimarco-Mkhitaryan. L'Inter perde palla che giunge a Diaz che controlla e tira di destro: Onana para a terra.

L'Inter perde un altro pallone sanguinoso per il contropiede del Milan orchestrato da Leao che serve in area Giroud che perde il tempo. chiude la difesa nerazzurra, poi Bastoni commette fallo su Diaz: punizione per il Milan al 77'. Sulla sfera Giroud: palla fuori. Kalulu interviene in maniera imprudente su Lautaro in area: per Massa è tutto regolare. Minuto 81' bel lavoro di Lukaku che libera al tiro Brozovic: la difesa mura in angolo. All'83' l'Inter segna il 2-0 con Lukaku ma Massa annulla per un presunto fallo del belga su Thiaw. L'Inter segna il 2-0 con Lautaro Martinez all'89' ma l'arbitro annulla per posizione di fuorigioco. Al 95' Lukaku calcia di destro da poco dentro l'area di rigore: Tatarusanu respinge in angolo.

Il tabellino

Inter: Onana, Skriniar, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella (93' Asllani), Calhanoglu (89' Gagliardini), Mkhitaryan (71' Brozovic), Dimarco (71' Gosens), Lautaro Martinez, Dzeko (71' Lukaku). All. Simone Inzaghi

Milan: Tatarusanu, Gabbia (70' Thiaw), Kjaer (86' Rebic), Kalulu, Calabria (55' Saelemaekers), Messias (46' Diaz), Tonali, Krunic, Theo Hernandez, Origi (55' Leao), Giroud. All. Stefano Pioli

Marcatori: 34' Lautaro Martinez (I)

Ammoniti: Kalulu, Leao, Mkhitaryan, Acerbi, Giroud, Rebic

Arbitro: Davide Massa (sezione di Imperia)