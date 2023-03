L'Inter torna alla vittoria e accorcia sul Napoli: finisce 2-0 contro il Lecce

L'Inter ritrova il successo e supera il Lecce con il punteggio di 2-0, nella sfida valida per la 25esima giornata di Serie A. Con questa vittoria in nerazzurri raggiungono quota 50 punti e si riportano al secondo posto in solitaria, staccando il Milan e la Lazio. Nel primo tempo sblocca il risultato Henrikh Mkhitaryan con una bella conclusione sotto il sette. Nella ripresa raddoppia Lautaro Martinez, che servito in mezzo all'area da Dumfries calcia a botta sicura senza dare scampo al portiere Falcone. Tre punti che servono per rafforzare la posizione Champions e accorciare nei confronti del Napoli, battuto a sorpresa dalla Lazio nella sfida di venerdì. Adesso i punti di distanza sono 15, ancoraun'enormità per poter pensare ad un campionato riaperto. Il prossimo impegno per la squadra di Inzaghi è la trasferta contro lo Spezia, anticipata a venerdì 10 marzo in vista del ritorno in Champions ad Oporto.

La partita

I nerazzurri devono riscattarsi dopo la sconfitta della scorsa domenica a Bologna, mentre i pugliesi sono reduci da due successi consecutivi in trasferta. Inzaghi non rischia Skriniar e Dimarco, abbassando Darmian da centrale destro con la conferma di Gosens sulla sinistra. Brozovic ancora dalla panchina: Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan formano il centrocampo mentre Dzeko vince il ballottaggio con Lukaku come spalla di Lautaro Martinez. Baroni deve rinunciare per la prima volta in questa stagione a Baschirotto, squalificato ma ritrova dal primo minuto Umtiti al fianco di Tuia. A sinistra gioca Pezzella e non Gallo. Rispetto alla sfida col Sassuolo tornano nell'undici titolare anche Gonzalez e Di Francesco, al posto di Blin e Banda.

Primo tempo

Occasione Lecce al 17' con Ceesay in dribbling e tiro da media distanza, Onana deve impegnarsi e lo fa superbamente fermando la palla nell'angolo basso di destra. Al 20' prima chance Inter: Calhanoglu crossa dalla destra da corner, Dzeko stacca in mezzo, palla larga di poco alla sinistra di Falcone. Altra occasione sprecata al 26' con Calhanoglu che fallisce una punizione, ribatte ma la palla va lontanissimo dallo specchio della porta. I nerazzurri trovano il gol al 29' dopo una splendida azione corale. Gosens sfonda sulla sinistra e mette al centro per Barella che attende l'inserimento di Mkhitaryan, bravo a piazzarla sotto l'incrocio dei pali. Niente da fare per Falcone. I salentini provano a reagire. Maleh scarica orizzontalmente per il destro potente ma impreciso di Gonzalez. La squadra di Inzaghi chiude il primo tempo in avanti: imbucata di Calhanoglu, imprecisa per Dzeko che non può arrivarci.

Secondo tempo

Al 54' arriva il raddoppio Barella fa correre a destra Dumfries che alza la testa e mette al centro per Lautaro a segno con una potente conclusione di destro. Baroni prova a rivitalizzare la squadra e butta nella mischia Oudin e Blin al posto di Strefezza e Maleh. Nerazzurri provano ancora a moderere. Al 67' palla nello spazio di Lautaro Martinez per la conclusione mancina di Dzeko, neutralizzata in due tempi da Falcone. Intanto Inzaghi fa riposare i due marcatori Mkhitaryan e Lautaro, sostituiti da Lukaku e Brozovic.

Il tabellino

INTER (3-5-2) - Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries (78' D'ambrosio), Barella, Calhanoglu (78' Gagliardini), Mkhitaryan (71' Brozovic), Gosens (91' Zanotti); Dzeko, Lautaro (71' Lukaku). A disposizione: Handanovic, Cordaz, De Vrij, Bellanova, Asllani, Carboni. Allenatore: Simone Inzaghi

LECCE (4-3-3) - Falcone; Gendrey, Tuia (65' Romagnoli), Umtiti, Pezzella; Maleh (57' Blin), Hjulmand, Gonzalez (82' Helgason); Strefezza (57' Oudin), Ceesay, Di Francesco (83' Banda). A disposizione: Brancolini, Bieve, Gallo, Ceccaroni, Romagnoli, Cassandro, Lemmens, Askildsen, Colombo. Allenatore: Marco Baroni

Marcatori: Mkhitaryan (I) 29', Lautaro (I) 53'

Arbitro: Manganiello di Pinerolo