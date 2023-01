L'Inter soffre ma alla fine supera il Parma e vola ai quarti di Coppa Italia

L'Inter di Simone Inzaghi vede le streghe per 88 minuti contro il Parma di Fabio Pecchia ma alla fine, dopo i tempi supplementari, la ribalta e stacca così il pass per i quarti di finale di Coppa Italia (di cui è la detentrice). Un bellissimo gol di Juric nel primo tempo ha tenuto in apprensione i 40.000 di San Siro che hanno dovuto aspettare l'88' per la rete del pareggio siglata da Lautaro Martinez, su deviazione decisiva di Osorio che ha ingannato Buffon, autore poi di una parata salva risultato al minuto 91' su Dzeko.

Il Parma ha giocato una partita rocciosa, arcigna, attenta e ha messo in seria difficoltà l'Inter che ha dovuto così fare gli straordinari per ribaltarla. Dopo il bruciante pareggio subito nell'ultimo turno di campionato contro il Monza, l'Inter è riuscita a tornare alla vittoria seppur soffrendo contro un ottimo Parma che ha onorato alla grande l'impegno della Coppa Italia. Le note positive per i nerazzurri vengono dalla prestazione di Kristian Asllani in cabina di regia, quelle negative provengono da Gagliardini e Correa, il primo impreciso, il secondo mai pericoloso e impalpabile.

La cronaca della partita

Nel primo tempo la difesa nerazzurra regala una palla a Vazquez che calcia debolmente permettendo la parata a terra di Onana. La partita resta equilibrata ma con poche occasioni fino al 23' quando Gosens serve Gagliardini che da ottima posizione calcia fuori. Al 26' si fa male Man, con Pecchia che inserisce Juric e la mossa si riverlerà vincete. Al 38', infatti, il giocatore croato segna un gol meraviglioso con una botta terrificante da fuori area che si insacca all'incrocio dei pali (bella sponda di Sohm). Al 44' il Parma sfiora il 2-0 con Benedyczak che calcia trovando la parata di Onana.

Nella ripresa il Parma tiene bene il campo con l'Inter che fa fatica a costuire trame di gioco importanti con i ducali che si difendono con le unghie e con i denti. Inzaghi cambia gli esterni inserendo Bellanova e Dimarco per Dumfries e Bastoni, inserisce anche Dzeko e nel finale butta dentro nella mischia anche Darmian e Acerbi. Il forcing finale dell'Inter produce gli effetti sperati visto che all'88' arriva il gol del pareggio. La difesa del Parma respinge male con Lautaro che controlla e calcia trovando la deviazione di faccia di Osorio che spiazza Buffon. Al 91' Buffon compie un miracolo sul tiro di sinistro di Dzeko su assist di Lautaro Martinez. Si va dunque ai tempi supplementari.

Nel primo tempo Camara fa tutto bene al 93' entra in area e tira in porta con Onana che la mette in calcio d'angolo. Al 96' ci prova Mihaila da fuori area: para Onana. Al 99' Acerbi spizza benissimo per Lautaro che perde l'attimo facendosi anticipare dal difensore del Parma. Gagliardini regala palla ad Hainaut al 101' che prova il tiro di destro a incrociare facendo venire i brividi ai 40000 di San Siro. Al 103' gran palla di Darmian al volo per Dimarco che tenta il best gol con un tiro al volo di sinistro che termina però in fallo laterale.

Nella ripresa al minuto 108 Dzko serve di sinistro Bellanova che svetta di testa trovando la parata agevole di Buffon. Al 110' l'Inter passa in vantaggio. Grande cambio di gioco per Dimarco che stoppa in maniera deliziosa di sinistro e calcia in porta da posizione defilata trovando la parata di Buffon, la sfera giunge sulla testa di Acerbi che buca Buffon con una palombella.

Il tabellino

Inter: Onana; D’Ambrosio (80' Darmian), De Vrij, Bastoni (66' Dimarco); Dumfries (66' Bellanova), Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan (66' Dzeko), Gosens (80' Acerbi); Correa (113' Skriniar), Lautaro Martinez. Allenatore: S. Inzaghi

Parma: Buffon; Del Prato, Balogh, Valenti (106' Circati), Osorio; Estevez (74' Camara), Bernabé (80' Hainaut), Sohm (80' Mihaila); Vazquez, Benedyczak (74' Inglese) , Man (28' Juric). Allenatore: F. Pecchia

Reti: 38' Juric (P), 88' Lautaro Martinez (I), 110' Acerbi (I)

Arbitro: Prontera (Bologna)