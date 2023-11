L'Inter risponde alla Juventus e si riprende la vetta della classifica. Gol incredibile di Dimarco

L'Inter di Simone Inzaghi si dimostra famelica, seria, compatta, concentrata e centra la decima vittoria in campionato in dodici giornate, la tredicesima in sedici totali considerando anche la Champions League. I nerazzurri battono con un netto 2-0 il Frosinone di Eusebio Di Francesco grazie al best gol di Federico Dimarco e al rigore di Calhanoglu, dopo una grande giocata di Thuram, e si riprende la vetta della classifica in solitaria ai danni della Juventus. Miglior attacco con 29 reti all'attivo e miglior difesa con sole sei reti subite: è questo lo score dell'Inter che va così alla sosta per le nazionali da prima della classe e dando un grande, l'ennesimo segnale al campionato. Ora i punti di vantaggio sul Milan terzo sono 8, mentre quelli sulla Juventus seconda sono solo due ma il 26 novembre allo Stadium ci sarà un infuocato derby d'Italia tra le due squadre più forti, al momento, del campionato. 31 punti per l'Inter di Inzaghi che ha perso per strada solo 5 punti, tutti in casa, contro Sassuolo e Bologna unici due nei in una prima parte di stagione dove i nerazzurri hanno dimostrato di avere le idee chiare, gioco, solidità e certezze.

La cronaca della partita

Dopo 10' di sostanziale equilibrio ecco la prima occasione da rete per l'Inter con Thuram che non ci arriva di un soffio sulla spizzata di Acerbi da calcio d'angolo. Al 18' Turati miracoloso sulla conclusione da fuori area di Lautaro dopo una bella combinazione Dimarco-Barella. Thuram viene servito in profondità da Lautaro e va al tiro di destro da posizione defilata: Turati si salva ancora in angolo. Al 42', dopo tanta pressione offensiva, l'Inter passa in vantaggio con il best gol di Federico Dimarco che pesca un tiro da posizione impossibile battendo Turati che era fuori dai pali.

Nella ripresa, al 47', lancio lungo di Bastoni per Thuram, Okoli scivola e il francese si invola verso la porta, mette a sedere un paio d'uomini con Monterisi che in maniera ingenua lo stende. Dagli undici metri Calhanoglu è glaciale e batte Turati per il 2-0. Al 50' Dimarco pennella per Dumfries che non impatta bene di testa il pallone, ma poi la sfera giunge a Thuram che la lavora bene e alla fine è Darmian a tentare il tiro ma la palla termina alta sopra la traversa. Al 57' Soulé innesca il neo entrato Cheddira che calcia di destro: palo esterno.

Al 63' Sommer vola a disinnescare il sinistro di Marchizza mentre un minuto dopo grande palla filtrante di Dimarco per Barella che arriva ma calcia sull'esterno della rete. Al 73' sinistro di Ibrahimovic: Sommer si distende e la mette in angolo. All'83' Lautaro svetta di testa su corner e chiede un fallo di mano di un avversario ma per l'arbitro non c'è niente. Al 90' bella combinazione dell'Inter con Arnautovic che manda al tiro Barella: Turati para agevolmente. Leggerezza di Okoli al 91' ma Lautaro Martinez non ne approffitta calciando fuori di sinistro. Frattesi va al tiro al 93': Turati si rifugia in angolo.

Il best gol di Federico Dimarco

Il rigore di Calhanoglu

Hakan Calhanoglu scores his FIFTH goal of the season! ICE COLD pic.twitter.com/IG5kuQjtRX — Inter Xtra (@Inter_Xtra) November 12, 2023

Il tabellino

Inter: Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries (61' de Vrij), Barella, Calhanoglu (81' Sensi), Mkhitaryan (70' Frattesi), Dimarco (81' Carlos Augusto); Lautaro Martinez, Thuram (70' Arnautovic). Allenatore Simone Inzaghi

Frosinone: Turati; Lirola (55' Ibrahimovic), Okoli, Monterisi, Marchizza; Mazzitelli (34' Brescianini), Barrenechea (82' Caso), Oyono; Soulé, Cuni (55' Cheddira), Reinier (82' Kaio Jorge). Allenatore Eusebio Di Francesco

Marcatori: 42' Dimarco (I), 48' Calhanoglu (I)

Ammoniti:Brescianini

Arbitro: Federico Dionisi (L'Aquila)