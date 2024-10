L'Inter sbanca Roma con Lautaro Martinez e torna seconda in classifica

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Inter di Simone Inzaghi ottiene una vittoria pesantissima, e meritata, sul campo della Roma di Ivan Juric. A decidere la sfida dell'Olimpico ci ha pensato la stoccata del Toro Lautaro Martinez al minuto 60'. Con questo successo i nerazzurri si riportano al secondo posto, sempre a meno due dal Napoli di Antonio Conte capolista, a quota 17 punti, a più uno sulla Juventus prossima avversaria in campionato, a San Siro, domenica 27 ottobre alle ore 18. La sfida per l'Inter è stata dura e complicata soprattutto per due infortuni occorsi a Calhanoglu e Acerbi, vvenuti tra l'11' e il 27' del primo tempo. Nonostante queste difficoltà, la squadra di Inzaghi si è compattata ancora di più e ha vinto una partita difficile contro un avversario che ha comunque provato a giocarsela a viso aperto e con le sue carte a disposizione.

Rete numero 133 di Lautaro Martinez con la maglia nerazzurra che è così l'attaccante straniero più prolifico della storia del club meneghino. L'Inter ha saputo colpire nel momento giusto e poi soffrire il giusto con Sommer sollecitato realmente solo al 94' sul tiro a giro di Soulè. Di contro, Svilar ha tenuto in piedi più di una volta la Roma con due interventi decisivi su Dumfries. Da segnalare anche un salvataggio alla disperata di Celik e due legni per parte nel primo tempo: un auto-palo di Sommer su cross di Pellegrini e uno di Mkhitaryan con una staffilata da fuori area. Successo pesantissimo dunque per l'Inter che si augura di riavare a disposizione per la Juventus sia Acerbi che Calhanoglu usciti per due contratture muscolari. Inzaghi si augura di recuperare per la sfida di Champions e quella contro i bianconeri anche Asllani e Zielinski non presenti questa sera contro la Roma rispettivamente per una botta subita nell'ultimo allenamento e per un affaticamento muscolare.

La cronaca della partita

L'Inter parte forte e al 6' ecco già la prima occasione da rete con Thuram che scambia benissimo con Lautaro e va al tiro: Svilar si rifugia in angolo. Al 10' Pellegrini crossa da destra e Sommer è un po' superficiale nella respinta, il pallone sbatte sul palo ma ritorna poi tra le braccia dello svizzero. All'11' Calhanoglu alza bandiera bianca: al suo posto Frattesi. Al 13' grande tiro dalla distanza di Mkhitaryan con la sfera che scheggia la traversa. Al 27' altro infortunio muscolare in casa Inter con Acerbi costretto ad uscire per far posto a de Vrij. Al 30' Lautaro manda in profondità Thuram che viene contrato fallosamente da Cristante da ultimo uomo, per Massa non c'è niente ma restano tantissimi dubbi perché l'intervento sembrava falloso, fuori area e sarebbe stata punizione dal limite e cartellino rosso. Al 41' Dovbyk lavora bene un pallone e serve Pellegrini che sterza e tira di destro trovando la risposta di Sommer. Il primo tempo volge al termine senza altri particolari sussulti da parte di ambo le squadre.

Nella ripresa al 51' Thuram va a recuperare un pallone importantissimo e lancia il contropiede di Frattesi che serve ancora una volta il francese che scarica a sua volta per Barella che tenta il tiro con il pallone che termina a lato. Al 60' Frattesi sradica un gran pallone a centrocampo a Zalewski e parte verso la porta della Roma e la mette in mezzo per Lautaro Martinez che arriva di gran carriera e calcia in porta, dopo un errato disimpegno di Celik, e fulmina Svilar. Al 70' sul calcio d'angolo di Pellegrini, Dovbyk stacca ma la mette fuori. Al 76' Dumfries si invola in solitaria verso la porta di Svilar e va al tiro: il portiere della Roma si rifugia in angolo. Al 78' Thuram sfonda in area di rigore ma Svilar la tiene. All'84' grande palla di Dimarco per Dumfries che d'esterno la tocca sull'uscita di Svilar ceh tiene in vita la Roma. All'86' Soulè ci prova dalla lunga distanza: facile per Sommer. Al 9' bella ripartenza dell'Inter con Dumfries che si invola sulla destra e serve Barella che è troppo precipitoso nel tiro in porta con il pallone che termina alto. Al 94' il tiro a giro di Soulè è ben respinto da Sommer.

Il tabellino

Roma: Svilar; G. Mancini, Ndicka, Angeliño (79' Hermoso); Celik, Manu Koné (53' Pisilli), Cristante (79' Le Fee), Zalewski (72' Baldanzi); Dybala (79' Soulè), Lorenzo Pellegrini; Dovbyk. Allenatore Ivan Juric.

Inter: Sommer; Pavard, Acerbi (27' de Vrij), Bastoni (71' Bisseck); Darmian (71' Dumfries), Barella, Calhanoglu (12' Frattesi), Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez (71' Correa), Marcus Thuram. Allenatore Simone Inzaghi

Marcatori: 60' Lautaro Martinez (I)

Ammoniti: Simone Inzaghi (I), Barella (I), Cristante (R), Pisilli (R), Darmian (I), Correa (I)

Arbitro: Davide Massa (Imperia)