L'Inter sbatte sulla Sampdoria: finisce 0-0 a Marassi

L'Inter di Simone Inzaghi non riesce ad andare oltre lo 0-0 sul campo della Sampdoria del grande ex Dejan Stankovic. Partita difficile per i nerazzurri contro una squadra arcigna, in cerca di punti salvezza e ben messa in campo dal suo allenatore. L'Inter ha avuto diverse chance per colpire ma complice alcuni buoni interventi di Audero, su Lukaku, Calhanoglu e Acerbi, qualche errore di troppo e un pizzico di sfortuna non hanno permesso all'Inter di portarsi a casa i tre punti. Buone notizie da parte di Lukaku che nell'ora di gioco che è stato in campo si è mosso bene, ha avuto un paio di opportunità per andare al gol e ha usato bene il fisico per fare sponda in favore dei compagni.

Un po' imballato, a ragione, Lautaro Martinez che ha invece dilapidato due-tre buone occasioni per colpire, e come lui anche Dimarco. Con questo pareggio l'Inter sale a quota 44 punti a meno 15 dal Napoli e a più 3 su Roma, Atalanta e Milan a quota 41. Se la Juventus non fosse stata penalizzata sarebbe ora seconda con i nerazzurri di Simone Inzaghi che sabato alle 20:45 scenderanno in campo contro l'Udinese prima del match di Champions League in programma il 22 febbraio a San Siro contro il Porto. La Sampdoria, invece, resta penultima e sale a quota 11 punti, sempre a meno 8 dalla zona salvezza. Da segnalare anche un piccolo battibecco tra Barella e Lukaku, nel primo tempo, con il belga arrabbiato con il centrocampista per le eccessive proteste nei confronti dei compagni di squadra.

La cronaca della partita

L'Inter parte forte al 2 va già al tiro con Lukaku che fa bene il perno su Murillo e scarica di potenza di sinistro: Audero in angolo. Al 12' Calhanoglu si fa largo tra le maglie della Sampdoria e va al tiro da fuori area: la sfera sibila alla destra del portiere blucerchiato. Al 20' Darmian calcia alto dall'interno dell'area di rigore mentre al 33' ci prova Lammers di tacco su assist di Zanoli ma Onana blocca agevolmente. Al 37' spizzata di Gosens a lato sulla bella punizione calciata da Calhanoglu. Si va al riposo sullo 0-0 e da segnalare c'è un piccolo screzio tra Lukaku e Barella con il belga arrabbiato con il compagno di squadra.

Nella ripresa Lautaro Martinez viene stoppato in area di rigore al 48', mentre al 51' contropiede della Sampdoria con Gabbiadini che arriva al tiro: palla larga. Al 57' Lukaku serv Dimarco che prova il tiro a giro: la sfera finisce alta sopra la traversa. Al 60' Darmian scodella bene di sinistro per Dimarco ma il suo tiro d'esterno finisce fuori da ottima posizione. Al 69' l'Inter reclama un calcio di rigore per un presunto fallo di mano di Winks: ma per Maresca non c'è niente e le immagini confermano. Azione manovrata dei nerazzurri al 78' con Calhanoglu che arriva al tiro: para a terra Audero. Al 79' fallo di Amione su Lautaro e punizione interessante per l'Inter. Il tiro di Dimarco però sorvola la traversa. Altra bella azione dell'Inter con la palla lavorata bene da Dzeko per Calhanoglu che va al tiro: la palla sfiora il palo alla sinistra di Audero. Gran tiro di Acerbi al 92' su assist di Carboni: palla sulla traversa e poi in calcio d'angolo. Nel finale Lautaro non riesce a trovare il tempo per calciare in porta e spreca una grossa chance. Finisce 0-0 a Marassi.



INTER (3-5-2): Onana; De Vrij, Acerbi, Skriniar; Darmian (67' Dumfries), Barella (67' Brozovic), Calhanoglu, Mkhitaryan (90' Carboni), Gosens (46' Dimarco); Lautaro, Lukaku (67' Dzeko). All. Simone Inzaghi



SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Amione, Nuytinck, Murillo; Zanoli (85' Paoletti), Winks, Cuisance (58' Sabiri), Augello; Djuricic (72' Rincon); Lammers (85' Quagliarella), Gabbiadini (72' Murru). All: Dejan Stankovic

Ammoniti: Nuytinck, Lautaro Martinez, Amione, Lammers

Arbitro: Fabio Maresca (sezione di Napoli)