L'Inter stende l'Atalanta nel segno di Dumfries e vola in finale di Supercoppa. Le pagelle

L'Inter vince 2-0 la semifinale di Supercoppa Italiana contro l'Atalanta di Gianpiero Gasperini. Una doppietta di Denzel Dumfries ha deciso il match di Riad. Ora i nerazzurri attendono la vincente della sfida tra la Juventus di Thiago Motta e il Milan di Sergio Conceincao. L'olandese è il migliore in campo, tra le fila della Dea si salvano in pochi. Ecco le pagelle.

Le pagelle dell'Inter

Yann Sommer 7: Compie un doppio miracolo al 90' su Djimsiti prima e su Lookman poi. Saracinesca.

Yann Bisseck 7: Complice l'infortunio di Pavard è ormai diventato titolare inamovibile e le ottime prestazioni continuano a dare ragione a Inzaghi. Solido in difesa, pericoloso in fase offensiva. Muro

Stefan de Vrij 6,5: L'Atalanta non ha un attaccante pesante da marcare ma lui non si scompone e gioca l'ennesima partita di sostanza al centro della difesa

Alessandro Bastoni 6,5: (dal 67' Carlos Augusto 6,5: Giocatore tuttofare, braccetto o esterno sinistro non fa la differenza. Compie un salvataggio incredibile su De Ketelaere in scivolata)

Denzel Dumfries 8,5: Segna due grandissimi gol, uno in girata e l'altro con un gran destro a fulminare Carnesecchi. Attento in difesa e devastante in fase di spinta. Incontenibile.

Nicolò Barella 7: Il 27enne sardo è il centrocampista più forte d'Italia al momento e uno dei migliori d'Europa e anche questa sera gioca una partitta totale. In fase offensiva dispensa qualità, in fase difensiva è sempre il primo ad arrivare con grandi recuperi. (dall'81' Davide Frattesi sv)

Hakan Calhanoglu 6: Meno ispirato del solito in regia. In tre circostanze sbaglia dei passaggi, per lui, elementari. Inzaghi gli concede il riposo in vista della finale (dal 67' Kristijan Asslani 6: Regia timida per l'albanese che soffre poco ma che fa anche girare poco il pallone)

Henrix Mkhitaryan 6: Il suo moto perpetuo è utile soprattutto in fase di ripiegamento. L'armeno è l'equilibratore del centrocampo nerazzurro con Inzaghi che non lo sostituisce proprio mai.

Federico Dimarco 6,5: A sinistra è sempre una spina costante nel fianco destro dell'Atalanta. Serve un assist solo da spingere in rete a Lautaro Martinez che però spreca malamente (dal 76' Matteo Darmian 6: Entra per alzare la barricata con buoni risultati)

Marcus Thuram 6: Nel primo tempo è quello che mette maggiormente in apprensione la difesa avversaria. Costretto a uscire a fine primo tempo per un leggero risentimento muscolare (dal 46' Medhi Taremi 5,5: Entra ma non riesce a dare l'apporto offensivo che avrebbe desiderato Inzaghi. Al 95' è altruista e prova a far segnare un appannatissimo Lautaro)

Lautaro Martinez 5: Non ci siamo, il Toro ha sempre di più le polveri bagnate. Carnesecchi è bravo nel primo tempo a negargli il gol ma lui in ben tre circostanze fa tre errori non da lui. Da matita rosso quello da pochi passi quando invece di insaccare si fa parare la conclusione da Carnesecchi.

Allenatore Simone Inzaghi 7: La sua Inter è sempre più solida e la partita contro un'Atalanta in forma è l'ennesima dimostrazione della forza della sua squadra. Finale meritata

Le pagelle dell'Atalanta

Marco Carnesecchi 6,5: Non può niente sui due gol di Dumfries ma nel primo tempo è bravo a tenere a galla l'Atalanta con tre belle parate salva risultato.

Odilon Kossounou 6,5: Dei tre della difesa dell'Atalanta è quello più tonico e sul pezzo. Quando può si toglie pure lo sfizio di salire in proiezione offensiva. (dal 68' Marco Palestra 6: Bravo, attento e concentrato. Compie un grande salvataggio su Lautaro Martinez)

Isak Hien 5,5: Nel primo tempo buca un intervento ma l'Inter cancella il suo errore non segnando. Soffre la mobilità degli attaccanti nerazzurri. Bravo sul 2-0 in scivolata a respingere il tiro di Bastoni

Sead Kolasinac 5,5: Soffre anche lui i continui cambi di passo dei giocatori dell'Inter ma resta a galla con l'esperienza.

Davide Zappacosta 5,5: Fatica a tenere il passo dei giocatori dell'Inter. Prova a spingere ma lo fa con poca convinzione.

Marten de Roon 5,5: Anche il capitano questa sera è stato costretto ad alzare bandiera bianca contro un centrocampo dell'Inter che lo ha letteralmente fagocitato

Giorgio Scalvini 5: Si divora un gol a pochi passi da Sommer appoggiando tra le mani del portiere elvetico un colpo di testa facile facile. Gioca a metà campo in una posizione non sua e si vede (dal 62' Berat Djimsiti 6: Entra per alzare il muro e sfiora anche il gol di testa al 90').

Matteo Ruggeri 5: Spinge poco e male. Soffre la spinta a destra di Dumfries (dal 56' Ederson 6,5: Entra per dare la scossa e ci riesce. Segna il gol del 2-1 ma l'arbitro glielo cancella per una posizione di fuorigioco di De Ketelaere)

Lazar Samardzic 5,5: Non si accende mai e non riesce mai a rendersi pericoloso (dal 56' Charles De Ketelaere 5,5: Il suo fuorigioco impercettibile costringe)

Marco Brescianini 6: Dei tre attaccanti nel primo tempo è quello che si dà più da fare.

Nicolò Zaniolo 5: Si sacrifica tanto in fase di non possesso ma non riesce a pungere in attacco (dal 56' Ademola Lookman 6: Cerca di fare qualcosa in più rispetto a chi lo ha preceduto e al 90' Sommer gli cancella la gioia del gol della bandiera)

Allenatore Gianpiero Gasperini 4,5: La sua scelta di puntare su un'Atalanta B non ha

pagato. Nella ripresa cerca di apportare i dovuti correttivi ma senza risultato.

Arbitro Daniele Chiffi (Padova) 6,5: Dirige bene e con la giusta autorità aiutato anche dalla grande correttezza dei giocatori.