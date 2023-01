L'Inter torna alla vittoria: 1-2 in rimonta sulla Cremonese

L'Inter di Simone Inzaghi vede le streghe contro la Cremonese di Davide Ballardini, va sotto nel punteggio frutto il best gol di David Okereke (con un bel tiro a giro all'incrocio) ma poi la ribalta grazie alla doppietta di Lautaro Martinez, con un gol per tempo. I nerazzurri hanno disputato una partita seria su un campo difficile contro l'ultima della classe alla ricerca della prima vittoria in campionato e di punti salvezza. L'iniziale vantaggio dei grigiorossi avrebbe potuto abbattere la squadra di Inzaghi, dopo lo scivolone interno contro l'Empoli, che invece si è subito ricompattata trovando il pareggio dopo solo 10 minuti grazie al Toro.

Grande protagnista della sfida delle 18 il portiere della Cremonese Carnesecchi autore di diversi interventi miracolosi sulle offensive dell'Inter. Si conferma in un ottimo momento di forma anche Lautaro Martinez, autore anche del secondo gol nerazzurro (con deviazione decisiva di un difensore della Cremonese), che diventa così il vicecapocannoniere della Serie A Victor Osimhen a quota 11 centri in campionato. 18' per Romelu Lukaku, entrato nel finale al posto di Dzeko, che non si è reso pericoloso ma quantomeno ha messo minuti nel motore. L'Inter, con questo successo, vola a quota 40 punti in classifica, a meno dieci dal Napoli che domani sera giocherà contro la Roma e a più due dal Milan che domani ospiterà il Sassuolo a San Siro alle ore 12:30.

La cronaca della partita

Al 5' Acerbi decolla sul corner battuto da Dimarco: palla alta. All'11 la Cremonese passa in vantaggio con il gran gol di Okereke che la mette a giro all'incrocio dove Onana non può arrivare. Al 17' Dzeko si procura una buona chance per colpire ma il suo tentativo finisce fuori. Passano 4 minuti e l'Inter pareggia con Lautaro Martinez che la mette dentro dopo la grande parata di Carnesecchi sul tiro di Dzeko.

Al 26' grande parata di Onana sul tocco ravvicinato di Benassi sul cross di Sernicola. Al 27' ancora Lautaro protagonista con il suo tiro di sinistro che temina fuori di poco alla destra di Carnesecchi. Dimarco impegna ancora Carnesecchi al 31' mentre al 43' è Ciofani a far venire i brividi alla difesa nerazzurra. Al 45' due grandi miracoli su Dimarco prima e su Lautaro poi e si val al riposo sull'1-1.

Nella ripresa ancora Carnesecchi protagonista sul tiro di Dimarco al 48'. L'Inter continua a spingere e al 65' trova il gol del vantaggio ancora con Lautaro Martinez che ben imbeccato da Dzeko calcia di prima intenzione trovando la deviazione decisiva di un difensore della Cremonese. I padroni di casa spingono con Darmian autore di un bel salvataggio. Al 91' Dumfries sfonda in area dopo un rimpallo fortunato e calcia in porta trovando la deviazione di Carnesecchi con Chiriches che per poco non fa autogol. Finisce 1-2 per l'Inter che torna alla vittoria dopo lo scivolone in casa contro l'Empoli.

Il tabellino



INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Calhanoglu (66' Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (66' Gosens); Dzeko, (76' Lukaku), Lautaro Martinez (76' Correa). All. Inzaghi



CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Bianchetti (66' Bonaiuto), Chiriches, Vasquez; Sernicola, Castagnetti (60' Afena-Gyan), Meité, Benassi, Valeri; Ciofani (60' Dessers), Okereke (72' Zanimacchia). All. Ballardini

Reti: 11' Okereke (C), 21' e 64' Lautaro Martinez (I)