L'Italia cade sotto i colpi dell'Inghilterra: parte male la corsa ad Euro 2024

L'Italia di Roberto Mancini cade all'esordio, in casa, nella prima gara valida per le qualificazioni ad Euro 2024 e tornano subito in mente le ansie e le paure per aver fallito la qualificazione ai Mondiali in Qatar. In un Maradona vestito a festa, gli azzurri hanno disputato una brutta gara nel primo tempo, buona nella ripresa ma la combo delle due frazioni non ha portato nemmeno un punto (che sarebbe stato molto probabilmente meritato per quanto prodotto nella ripresa). A decidere il match ci hanno pensato le reti di Rice e Kane siglate al 13' e al 44' del primo tempo con il gol dell'esordiente, con la maglia dell'Italia, Mateo Retegui a rendere solo meno amaro il risultato.

Nel finale di partita espulso Shaw per doppia ammonizione con gli azzurri che spinti dal Maradona ci hanno provato fino alla fine a pervenire al pareggio ma senza risultato. L'Italia parte dunque con una sconfitta, amara, che complica già la strada che porta ad Euro 2024 anche se c'è tutto il tempo per rimediare in un girone sulla carta più che abbordabile con Malta, Ucraina e Macedonia del Nord, oltre ai Tre Leoni. L'Inghilterra di Southgate, dunque, si prende una piccola, piccolissima, rivincita sull'Italia che non perdeva una gara casalinga di qualificazione agli Europei da 24 anni. Buon risultato per gli inglesi che non vincevano nel Bel Paese dal 1961. Nel prossimo match contro Malta bisognerà subito ripartire e trovare una vittoria e tre punti che diventano già fondamentali nella corsa che porta agli Europei del 2024.

La cronaca della partita

L'Italia parte subito forte, al 3', con Pellegrini che serve Di Lorenzo che svirgola la conclusione. L'Inghilterra pian piano sale di tono e all'8' è Saka a calciare in porta trovando la parata sicura di Donnarumma. Bellingham impegna più seriamente il portiere del Psg al 12 con un gran tiro dalla distanza messo in angolo dal portiere dell'Italia. Sugli sviluppi del calcio d'angolo i Tre Leoni passano in vantaggio con Rice che risolve una mischia sotto porta segnando di sinistro da pochi passi dopo un primo tentativo di Kane. Il gol gasa gli inglesi e deprime un po' gli azzurri che subiscono la pressione ospite.

Al 21' Kane mette un bel pallone in mezzo per Bellingham che non ci arriva di poco. Al 29' Jorginho perde una palla sanguinosa con Phillips che prova a colpire con un tiro insidioso che non trova la porta. L'Inghiterra chiude in crescendo e "dominando" l'Italia nonostante il calore dello stadio Maradona. Al 41' l'Inghilterra reclama per un fallo di mano in area di rigore da parte di Di Lorenzo e l'arbitro va a rivedere le immagini al monitor e concede rigore agli inglesi. Dagli undici metri Kane fredda Donnarumma spiazzandolo. L'Inghilterra nel recupero potrebbe letteralmente finire l'Italia ma Grealish grazia la nazionale di Mancini mettendola fuori a porta praticamente sguarnita.

Nella ripresa l'Italia parte con convinzione e al 51' Pellegrini mette paura a Pickford calciando fuori da dentro l'area di rigore. Passano cinque minuti e gli azzurri accorciano le distanze con Retegui che segna il suo primo gol con la maglia dell'Italia all'esordio. Assist di Pellegrini, fantastico, per l'attaccante del Tigre che controlla e con freddezza batte il portiere inglese.

Ora è un'altra Italia con l'Inghilterra che fa fatica ad uscire dalla propria metà campo. L'Italia continua a premere sull'acceleratore e Mancini fa i suoi cambi Gnonto mette un gran pallone in mezzo per Politano che ci prova ad arrivare di testa che viene però ostacolato dall'ottimo intervento di Shaw al 76' Il difensore dello United viene ammonito per perdita di tempo qualche secondo dopo. Passano altri due minuti e Shaw combina la frittata con un fallo ingenuo su Regetui, con il "confuso" arbitro Jovavonic che ci mette un paio di minuti prima di estrarre il secondo giallo e conseguente rosso. Nonostante la superiorità numerica negli ultimi 10 più recupero l'Italian non riesce a riaddrizzarla: l'Inghilterra sbanca il Maradona e vince in Italia a distanza di 62 anni dall'ultima volta.

Il tabellino



ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Spinazzola; Barella (62' Cristante), Jorginho (69' Tonali), Verratti; (88' Scamacca), Berardi (62' Politano), Retegui, Pellegrini (69 Gnonto). Ct. Roberto Mancini



INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice, Bellingham (85' Gallagher); Saka (85' James), Kane, Grealish (69' Foden (81' Trippier)). Ct. Gary Southgate

Marcatori: 13' Rice (IN), 44' Kane (IN), 56' Retegui (IT)

Ammoniti: Rice, Walker, Maguire, Jorginho, Shaw, Acerbi

Espulso: Shaw

Arbitro: Srdan Jovanovic (Serbia)