L'Italia di Spalletti cerca il riscatto contro l'Ucraina: chi gioca e dove vederla in tv

L'Italia torna in campo dopo il deludente 1-1 di sabato sera contro la Macedonia del Nord. Gli Azzurri affrontano l'Ucraina allo stadio Meazza, stasera alle ore 20.45, nella sfida valida per le qualificazioni a Euro 2024.

Non sarà un'ultima spiaggia ma quasi, la Nazionale ora guidata da Luciano Spalletti deve vincere a tutti i costi per agganciare a 7 punti l'Ucraina nel Gruppo C. Servirà una vittoria anche convincente per mettersi alle spalle un periodo turbolento iniziato con le dimissioni di Roberto Mancini e culminato con il brutto pareggio di Skopje, un debutto non proprio entusiasmante per il nuovo corso con Spalletti in panchina.

Di fronte agli azzurri ci sarà un avversario tutt'altro che comodo: l'Ucraina guidata da Sergey Rebrov sta vivendo un buon momento ed è reduce dall'incoraggiante pareggio casalingo contro l'Inghilterra. Ora i gialloblù sognano di poter arrivare alla manifestazione che si disputerà il prossimo giugno in Germania senza passare per i playoff.

L'Italia è imbattuta negli otto precedenti contro l'Ucraina, il bilancio recita sei vittorie e due pareggi, con cinque clean sheet e mai più di una rete subita a match. In occasione dell'ultimo confronto, un'amichevole disputata il 10 ottobre 2018, Bernardeschi e Malinovskyi fissarono il risultato sul punteggio di 1-1.

Le ultime sulle formazioni

Spalletti cambia qualcosa in tutti i reparti, complici gli affaticamenti che hanno costretto Politano e Mancini, a lasciare il ritiro. Ribadita la fiducia a Gigio Donnarumma, probabilmente fischiato dal tifo rossonero e con ancora addosso il peso delle critiche dopo il gol preso in Macedonia. La difesa è già fatta, con Scalvini al posto dell'infortunato Mancini e Di Lorenzo e Dimarco sulle fasce (anche se a sinistra c'è l'ipotesi Biraghi). Centrocampo con Barella, Locatelli e Frattesi (al posto di un Tonali con problemi muscolari ed escluso dai convocati). Davanti iniziano i dubbi. A destra dovrebbe esserci spazio per Raspadori, favorito su Zaniolo, con Ciro Immobile al centro e il confermato Zaccagni a sinistra.

L'Ucraina arriva alla sfida con un paio di dubbi. Nel caso l’ammaccato Matvienko non dovesse farcela, ci sarà spazio per Kryvtsov. Da capire, inoltre, se in attacco verrà confermato Yaremchuk, in ombra contro l’Inghilterra: al suo posto, è pronto Dovbyk. L'arbitro dell'incontro è lo spagnolo Alejandro Hernandez.

ITALIA (4-3-3) - Donnarumma; Di Lorenzo Scalvini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Frattesi; Raspadori, Immobile, Zaccagni. Ct: Luciano Spalletti

UCRAINA (4-2-3-1) - Bushchan; Konoplya, Zabarnyi, Kryvtsov, Mykolenko; Zinchenko, Stepanenko; Tsygankov, Sudakov, Mudryk; Dovbyk. Ct: Sergey Rebrov

La classifica del Gruppo C

Inghilterra 13 punti in 5 gare Ucraina 7 punti in 4 gare ITALIA 4 punti in 3 gare Macedonia del Nord 4 punti in 4 gare Malta 0 punti in 4 gare

Il calendario

12 settembre: ITALIA-Ucraina, Malta-Macedonia

14 ottobre: Ucraina-Macedonia, ITALIA-Malta

17 ottobre: Inghilterra-ITALIA, Malta-Ucraina

17 novembre: ITALIA-Macedonia, Inghilterra-Malta

20 novembre: Ucraina-ITALIA, Macedonia-Inghilterra

L'Italia si qualifica se

Con il pareggio contro la Macedonia del Nord, il cammino verso Euro 2024 dell’Italia si è complicato. Gli Azzurri hanno ora 9 punti meno dell’Inghilterra, che ha però giocato 2 gare in più. Per qualificarsi da primi teoricamente dovrebbero vincere tutte e 5 le gare restanti e (dando per scontato due vittorie inglesi con Malta e Macedonia) battere l'Inghilterra con almeno due gol di scarto: all’andata gli azzurri persero 2-1 e in caso di arrivo a pari punti conta il risultato dello scontro diretto.

Al momento l’Ucraina è seconda a 7 punti, con una partita in più dell’Italia. Con 4 punti su 6 contro gli ucraini, agli azzurri basterebbe vincere nel ritorno con Malta e Macedonia per qualificarsi da seconda. Con due pari con l’Ucraina, invece dovrebbe vincere con Malta, Macedonia e a Wembley con l'Inghilterra, con la differenza reti complessiva a quel punto decisiva. In quanto semifinalista all’ultima Nations League, l’Italia ha già la certezza di disputare gli spareggi anche arrivando quarta nel girone. Dunque, in caso di play-off, al momento il cammino di Spalletti prevederebbe la secca in casa contro l’Estonia ed eventuale finale in una sede da stabilire per sorteggio contro la vincente di Polonia-Galles.

Dove vedere la partita in tv

Il match sarà visibile in diretta tv e in chiaro su Rai 1. sarà visibile anche in streaming grazie a RaiPlay, servizio gratuito fruibile tramite app (per dispositivi come smartphone e tablet, con sistemi operativi iOS e Android) e sito ufficiale. Basterà registrarsi e accedere, per poi selezionare l'evento desiderato dalla sezione 'dirette'.

Gli highlights saranno disponibili per la visione dopo il triplice fischio sulla piattaforma di RaiPlay. Telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Pre-partita dalle 20.30 con Alessandro Antinelli e Lele Adani.