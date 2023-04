Lite con Mourinho: deferito l'arbitro Marco Serra

Marco Serra è stato deferito dalla Procura Federale della Figc e andrà dunque a processo per le parole ingiuriose rivolte a José Mourinho durante Cremonese-Roma dello scorso 28 febbraio. Il fischietto di Torino, quarto uomo in occasione di quella sfida di campionato, ebbe un alterco nei confronti del tecnico portoghese che portò alla squalifica dello Special One.

L'ex allenatore dell'Inter, infatti, fu espulso dall'arbitro Piccinini con il Giudice sportivo che gli aveva inflitto due giornate di squalifica. La sanzione, inizialmente, era stata sospesa, con Mourinho che si era potuto sedere regolarmente in panchina per la sfida contro la Juventus, per poi essere confermata, facendogli perdere anche il derby con la Lazio e quella successiva.

Il procuratore Chinè ha rilevato da parte di Serra un comportamento di "oggettivo carattere inopportuno, ingiurioso e finanche offensivo delle parole utilizzate tale da violare i principi di lealtà, probità e correttezza posti a fondamento dell’ordinamento sportivo ma anche le norme specifiche del regolamento Associazione Itlaiana Arbitri che impongono agli associati di "improntare il proprio comportamento al rigoroso rispetto dei principi di lealtà, trasparenza e rettitudine a difesa della credibilità e dell'immagine dell’Aia".

Secondo le ricostruzioni della Procura Federale, il tecnico della Roma si era rivolto al quarto uomo Serra per tentare di avere spiegazioni riguardo a una decisione arbitrale assunta dal direttore di gara a seguito di un contrasto di gioco tra un calciatore della Cremonese (Tsadjout) e uno della Roma (Kumbulla). A José Mourinho sono state dunque rivolte queste parole: "Ti stanno prendendo tutti per il culo. Vai a casa, Vai a casa' (accompagnando le stesse con un movimento circolare della propria mano destra, ossia, roteando il dito indice)".

La ricostruzione

Il 60enne tecnico portoghese dopo la partita avrebbe teso una mano all'ex arbitro di Milan-Spezia, dicendogli: "Se hai le palle, se sei un uomo ripeti quello che mi hai detto in campo, poi mi devi chiedere scusa e la cosa finisce qui". Secca la replica di Serra: "Scusa di che, io non devo chiedere scusa a nessuno, non ho detto niente".

A quel punto lo Special One gli avrebbe dato del bugiardo e dell'uomo di m... dicendogli di vergognarsi per lui e rincarando la dose: "Evito di pensare che sei di Torino e domenica non mi vuoi in panchina contro la Juve... ". Chiusura con replica piccata di Serra: "Ecco, questa me l’aspettavo, sapevo che ti saresti inventato questa storia...". Mourinho è stato squalificato per due giornate ma ora il designatore arbitrale Gianluca Rocchi potrebbe punire anche Marco Serra per questa assurda ed evitabile querelle.