"Chiedimi scusa...". "Non ci penso nemmeno": cosa si sono detti Mourinho e Serra negli spogliatoi

José Mourinho non ci sarà sulla panchina giallorossa nelle prossime due partite della Roma contro Juventus e Sassuolo, dopo la squalifica rimediata nel match perso contro la Cremonese. Lo Special One è stato cacciato dall'arbitro Piccinini per un litigio con il quarto uomo Marco Serra, con cui ha ancora un "conto aperto" a distanza di giorni. Il quarto ufficiale di gara, infatti, avrebbe fatto infuriare l'ex allenatore dell'Inter per questa frase: "Vai a casa, ti prendono tutti per il c..". Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Marco Serra avrebbe provocato Mourinho anche al termine della gara nel tunnel degli spogliatoi.

La ricostruzione

Il 60enne tecnico portoghese dopo la partita avrebbe teso una mano all'ex arbitro di Milan-Spezia, dicendogli: "Se hai le palle, se sei un uomo ripeti quello che mi hai detto in campo, poi mi devi chiedere scusa e la cosa finisce qui". Secca la replica di Serra: "Scusa di che, io non devo chiedere scusa a nessuno, non ho detto niente" . A quel punto lo Special One gli avrebbe dato del bugiardo e dell'uomo di m... dicendogli di vergognarsi per lui e rincarando la dose: "Evito di pensare che sei di Torino e domenica non mi vuoi in panchina contro la Juve... ". Chiusura con replica piccata di Serra: "Ecco, questa me l’aspettavo, sapevo che ti saresti inventato questa storia..." . Mourinho è stato squalificato per due giornate ma ora il designatore arbitrale Gianluca Rocchi potrebbe punire anche Marco Serra per questa assurda ed evitabile querelle.

L'orgoglio di Mou

Chi conosce bene Mourinho riferisce di un portoghese seriamente indignato per quanto successo a Cremona. Lui stesso ha ammesso di essere un personaggio focoso ed emotivo ma non di essere matto: "C'è chi mi conosce da anni e sa che sono emozionale ma non pazzo. Per avere questa reazione vuol dire che qualcosa è successo. Bisogna capire se dal punto di vista legale posso fare qualcosa, dato che Piccinini mi ha dato il rosso su suggerimento del quarto arbitro".

Mourinho ha ricevuto oltre alla squalifica di due giornate, per la quale la Roma ha già presentato ricorso, anche 10.000 euro di ammenda per aver "contestato con veemenza ed atteggiamento provocatorio una decisione arbitrale, reiterando tale comportamento all'atto del provvedimento di espulsione; per avere inoltre, al termine della gara, entrando, seppur autorizzato, nello spogliatoio arbitrale rivolto al Quarto Ufficiale espressioni e illazioni gravemente offensive".

Ora bisognerà attendere per capire se lo Special riceverà uno sconto di pena, difficile o quasi impossibile vederlo in panchina contro la Juventus e soprattutto se sarà fermato anche Marco Serra da parte del designatore Rocchi per questa assurda situazione venutasi a creare con l'allenatore portoghese. Di certo un risultato Mourinho l'ha ottenuto: di tutto si è parlato meno della prestazione deludente della sua Roma in quel di Cremona.