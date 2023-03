Lite con Mourinho: ecco cosa rischia Serra, quarto uomo di Cremonese-Roma

L'arbitro Marco Serra, quarto uomo durante la sfida Cremonese-Roma, è stato deferito dalla Procura della Figc per la lite con José Mourinho. Il quarto ufficiale di quella partita avrà ora a disposizione cinque giorni per le controdeduzioni mentre domani è attesa la decisione della Corte d’appello della Figc che dovrà esprimersi sul ricorso del club contro le due giornate di squalifica inflitte al tecnico portoghese e rimaste sospese, con lo Special One che si è seduto comodamente in panchina nella sfida di domenica scorsa vinta contro la Juventus di Massimiliano Allegri.

La ricostruzione

L’indagine della Procura della Figc, guidata da Giuseppe Chinè, era stata avviata per via delle dichiarazioni di Mourinho, che subito dopo essere stato espulso per proteste dall'arbitro Piccinini aveva parlato di offese nei suoi confronti da parte del quarto uomo Serra. La Procura della Figc ha notificato l'atto ufficiale a Marco Serra, contestandogli la violazione dell’articolo 4 del codice di giustizia sportiva e del codice deontologico dell’Aia.

Ora Serra ha appunto cinque giorni per imbastire e presentare la sua tesi difensiva e poi scatterà il deferimento al tribunale Figc e quindi il relativo processo. La Roma ha anche allegato agli atti di questo contenzioso il servizio andato in onda lo scorso martedì a "Le Iene", in cui si vede chiaramente il labiale di Serra che ha poi anche rilasciato alcune dichiarazioni all'inviato del programma della trasmissione di Italia 1.

"Non ho detto nulla che potesse offendere Mourinho. Non ho detto quelle parole lì ho detto un'altra cosa. Ho detto, Ti stai mettendo lo stadio contro. Vai nell'area, vai nell'area", le parole di Serra ai microfoni de Le Iene. Filippo Roma ha analizzato le parole del quarto uomo Serra con Giuliano Callegari, ragazzo sordo esperto nella lettura del labiale. "Non può essere area, assolutamente no - ha spiegato -. Si vede molto bene la s di casa, casa, ha detto vai a casa".

Per domani è prevista invece la decisione della Corte d’appello della Figc che dovrà esprimersi sul ricorso della Roma contro le due giornate di squalifica comminate a José Mourinho. Il portoghese si è seduto in panchina contro la Juventus solo grazie ad una sospensiva ma se la Corte si esprimerà contro il portoghese e a favore della scelta del Giudice Sportivo allora lo Special One non si potrà sedere in panchina né contro il Sassuolo né nel derby contro la Lazio di Maurizio Sarri.