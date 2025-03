Muore a soli 35 anni, lutto nel calcio lombardo per l'ex Milan

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragedia nel calcio lombardo dopo la notizia della prematura scomparsa di Luca Lodetti, ex calciatore delle giovanili del Milan morto a soli 35 anni a causa di una malattia incurabile. Ad appena un anno dalla diagnosi il giovane è spirato lasciando nello sconcerto i suoi cari e tutti coloro che lo conoscevano e provavano affetto per lui.

Di Lodetti sappiamo che era nato nel 1989 e aveva giocato come difensore centrale o esterno difensivo nelle giovanili dell'Atalanta e del Milan, questo fino alla Primavera. Il giovane aveva avuto come allenatori Filippo Galli e Alberico Evani. Successivamente aveva iniziato la sua carriera nei dilettanti militando prima nel Darfo Boario e poi nel Tritium, Pro Sesto, Alzano Cene, Colognese, Mezzolara, Faenza, Mapello fino a Legnano.

A seguito di una piccola parentesi in Eccellenza, Lodetti era passato alla Serie A maltese. Nel 2010 aveva indossato la maglia del Marsaxlokk, poi, nel 2015, era diventato un calciatore dei Naxxar Lions. A 30 anni la decisione di lasciare il calcio per intraprendere un altro percorso di vita. Luca Lodetti aveva così un'agenzia di pratiche automobilistiche. Aveva inoltre fondato una squadra amatoriale di ciclismo, continuando così a dare voce al suo amore per lo sport.

Purtroppo la sua vita è stata spezzata troppo presto. Solo un anno fa, nel febbraio 2024, gli era infatti stata diagnosticata una terribile malattia giudicata incurabile. Il male non ha lasciato scampo a questo giovane uomo di 35 anni, che lascia un bambino di soli due anni.

I funerali si sono tenuti nella giornata di ieri, lunedì 18 marzo, a Brembate Sopra.

Tanti i club che hanno voluto ricordarlo con affetto. Alla funzione era presente anche Alberico Evani, ex allenatore in rossonero. Anche alcuni ex compagni si sono presentati per dare l'estremo saluto al 35enne. Sopra la bara è stata sistemata una maglia rossonera con il numero 4.

" L'A.C. Legnano Calcio piange la prematura scomparsa di Luca Lodetti. Difensore classe 1989, ha vestito la maglia lilla nel campionato di Eccellenza 2014-2015. Dal Presidente Sergio Zoppi e da tutto il CdA dell'A.C. Legnano le più sentite condoglianze alla famiglia ", è il messaggio lasciato sui social da A. C. Legnano Calcio.

Anche la società Us Darfo Boario piange la scomparsa di Luca Lodetti che ha vestito la nostra maglia negli anni 2006-2007. Ti porteremo nel cuore Luca

", ha scritto invece U.S. Darfo Boario sulla sua pagina ufficiale.