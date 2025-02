Lucca "ruba" il rigore a Thauvin: segna e viene sostituito. Caos in Lecce-Udinese

Ascolta ora 00:00 00:00

Un altro calcio di rigore diventa un caso. Dopo lo scontro Gasperini-Lookman, a tenere banco stavolta è l'incredibile litigio tra Lorenzo Lucca e i compagni di squadra, avvenuto durante Lecce-Udinese, anticipo del venerdì della 26ª giornata di Serie A, vinto 1-0 dai friulani.

Siamo intorno alla mezz'ora del primo tempo: il contatto in area tra Jean e Lovric, con il difensore del Lecce colpisce involontariamente il volto di Lovric sembra un normale scontro di gioco. L'arbitro Bonacina lascia correre ma qualche secondo dopo il direttore di gara viene richiamato dalla sala Var e fa dietrofront concedendo il rigore all’Udinese tra le proteste dei giocatori e dei tifosi del Lecce. E qui accade qualcosa di ancora più incredibile.

Lucca si prende la palla, il francese Florian Thauvin, il rigorista designato anche se ne ha sbagliati due su due con Bologna (18 agosto) e Napoli (14 dicembre), si avvicina al compagno di squadra e chiede aiuto alla panchina. Intervengono senza successo anche Bijol, che ha strattonato Lucca, poi Kamara, Solet e Karlström. A quel punto, visto il prolungarsi della lite, si avvicina anche l'arbitro Bonacina, che sventola un cartellino giallo, indirizzato proprio a Lucca. Nonostante tutto, l'attaccante dell'Udinese resta freddo e trasforma il rigore, infilando il pallone all'incrocio dei pali della porta di Falcone: il gigante classe 2000 dell'Udinese però non viene festeggiato da alcun compagno.

Quattro minuti più tardi l'allenatore dell'Udinese, Runjaic, che aveva assistito impotente al fattaccio, lo toglie dal campo, sostituendolo con Iker Bravo. Le telecamere, a fine gara, mostrano come il vice di Runjaic abbia chiesto a Bravo di scaldarsi appena iniziata la lite, prima ancora che Lucca battesse il rigore. Al momento del cambio l'attaccante e il tecnico si sono dati "il cinque", con apparente serenità, anche se lo sguardo di Lucca sembra teso.

Sull'incredibile episodio che ha visto protagonista l'ex attaccante dell'Ajax e del Pisa è intervenuto Kosta Runjaic nel post-partita: "Sono cose che accadono nel calcio, chiaramente non è bello, c’è una gerarchia chiara" , sottolinea il tecnico dell'Udinese ai microfoni di Dazn. "Thauvin è il capitano e il rigorista. Lucca è un calciatore fantastico, ha tirato un grande rigore, ma non ha rispettato questa gerarchia e andava punito. Non mi è piaciuta l’insubordinazione.

Il gruppo, la squadra viene prima di tutto. Nessuno è più grande della squadra. Sarà un tema di cui parleremo in settimana". Insomma tutto è bene quel che finisce bene, resta però da chiedersi: cosa sarebbe accaduto se Lucca avesse sbagliato il rigore?