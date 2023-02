Maignan si allena in gruppo. In panchina con l'Atalanta?

Si avvicina a grandi passi il rientro in campo di Mike Maignan (nella foto). L'ultima partita in rossonero risale al 18 settembre contro il Napoli, da allora una serie di infortuni muscolari che prima gli hanno fatto saltere il Mondiale, poi lo hanno tenuto out nel momento decisivo della stagione rossonera. Il portiere francese è tornato a lavorare col gruppo, Pioli potrebbe portarlo in panchina per la gara con l'Atalanta di domenica ma l`obiettivo primario è giocare la sfida di ritorno di Champions con il Tottenham a Londra l'8 marzo.