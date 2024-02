Il malore poi la il ricovero in gravi condizioni: come sta il calciatore della Svezia Olsson

La Svezia intera resta col fiato sospeso per le sorti del centrocampista della nazionale di calcio maggiore Kristoffer Olsson, colto da un improvviso malore mentre si trovava all'interno della propria abitazione.

Stando a quanto riportato in un comunicato dal Midtjylland, società calcistica danese nelle cui file il 28enne attualmente milita dopo il suo ritorno nel 2022, "ha perso conoscenza nella sua casa martedì 20 febbraio ed è stato trasferito all'ospedale universitario di Aarhus, dove è ricoverato" . Le sue condizioni di salute si sono subito rivelate particolarmente gravi al personale medico del nosocomio che lo ha preso in carico, facendolo ricoverare d'urgenza nel reparto di rianimazione.

Il centrocampista 28enne, che non riesce a inspirare ed espirare in maniera autonoma, è stato attaccato a un respiratore, e la speranza è che possa rispondere alle cure a cui viene sottoposto. "Kristoffer Olsson è affetto da una malattia acuta, apparentemente legata al cervello" , si legge ancora nella nota ufficiale del Midtjylland. "Un team dei massimi esperti medici danesi sta attualmente lavorando per fare una diagnosi e avviare il trattamento giusto".

Inutile al momento fare delle previsioni sui tempi di recupero del giocatore, che si trova ancora in una fase acuta. Parenti e amici si stringono attorno al calciatore e chiedono il massimo riserbo. "Sin dal ricovero, Kristoffer è stato circondato dai suoi parenti stretti e da membri dello staff dell'FC Midtjylland ed è in cura da specialisti del settore" , rassicura la società calcistica danese. "L'FC Midtjylland chiede al pubblico di mostrare rispetto e comprensione, in modo che Kristoffer, la famiglia e i medici abbiano la tranquillità necessaria per garantire la guarigione e il recupero di Kristoffer nel miglior modo possibile" , prosegue il comunicato. "Tutti all'FC Midtjylland sono ovviamente profondamente colpiti dall'improvvisa malattia di Kristoffer e i nostri pensieri e il nostro pieno supporto vanno a Kristoffer e alla sua famiglia. L'FC Midtjylland non ha ulteriori dichiarazioni al momento, ma informeremo il pubblico quando emergeranno nuove informazioni significative" , conclude la nota.