Mancini lascia l’Al-Sadd, Nazionale italiana sempre più vicina?

Dopo nemmeno un anno da quando era arrivato sulla panchina dell’Al-Sadd, formazione del Qatar con cui ha vinto il campionato, Roberto Mancini comunica l’addio con un video sui social e il contestuale comunicato del club. Un ulteriore e forte indizio, questo, per il suo ritorno sulla panchina della Nazionale italiana.

“Ti auguriamo il meglio”

Un periodo breve ma prezioso, con tanti ricordi. Grazie Mancini, speriamo che la nostra storia continui un giorno. Ti auguriamo tutto il meglio per la tua prossima avventura, ci vediamo presto. Ciao ciao", scrive in un comunicato l’Al-Sadd.

“Sempre nel mio cuore”

A stretto giro, è arrivato anche il video social dell’allenatore marchigiano. “Ciao a tutti. Questo video è per ringraziare tutti i tifosi dell'Al-Sadd per il supporto che ci hanno dato e che ci ha permesso di vincere il campionato. Grazie al club per avermi aiutato a integrarmi qui ma anche a tutti i membri del club. Grazie a questi giocatori fantastici, dentro e fuori dal campo, che hanno dato tutto per questa maglia. Buona fortuna al Qatar che oggi inizia il suo percorso ai Mondiali. Grazie a tutti, resterete sempre nel mio cuore".

Il possibile ritorno alla Nazionale

Dunque, si attendono i prossimi giorni per la possibile e sempre più probabile fumata bianca: prima, però, si attenderà l’esito dell’elezione del nuovo presidente della Figc con una corsa a due tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. L’attuale ct della Nazionale, Silvio Baldini, tornerà poi a sedere sulla panchina dell’Under 21 con il compito di continuare il lavoro egregio di valorizzazione dei nostri giovani che hanno già ben figurato con la Nazionale maggiore nelle due amichevoli disputate contro Lussemburgo e Grecia.

Quelle parole d’amore

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport proprio un anno fa, era il 12 giugno 2025, praticamente, aveva detto senza giri di parole che per un allenatore “non c’è cosa più bella che guidare la Nazionale: io ho vinto con i club, ma se vinci con l’Italia è un’altra cosa”. Alla domanda che è stata fatta l’anno scorso su un futuro ritorno, Mancini aveva risposto: “Si tornerebbe sempre dove si è stati felici e io a Coverciano stavo da dio, con tutti. C’era proprio un bel clima".

Le altre ipotesi

Qualora dovesse saltare Mancini, un altro nome forte è

quello di Antonio Conte che non è più l’allenatore del Napoli mentre, quella che è sempre stata una forte suggestione, l’ipotesi di Pep Guardiola che dopo un decennio ha concluso la sua esperienza con il Manchester City.