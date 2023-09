Marotta regala l'ultimo colpo a Simone Inzaghi, l'olandese dell'Ajax Klaassen

"ll centrocampista? Vediamo di cogliere opportunità fino a domani sera. Abbiamo detto di no per alcuni dei nostri migliori giocatori, che sono stati chiesti. Ndombele o Maxime Lopez? Non voglio fare nomi per illudere o disilludere nessun. Siamo molto attivi e stiamo lavorando. Io e Ausilio abbiamo le idee chiare. La squadra ci dà garanzie", parola di Beppe Marotta, che è passato dalle parole ai fatti insieme al suo braccio destro Piero Ausilio. L'Inter ha infatti piazzato il colpo Davy Klaassen, centrocampista olandese classe 1993 che arriva a parametro zero dall'Ajax (da cui si è svincolato avendo un contratto in scadenza il 30 giugno del 2024).

Il giocatore è già a Milano per sostenere le visite mediche di rito per poi firmare un contratto di un anno con opzione per un'altra stagione a 1,5 milioni di euro netti a stagione. Con Klaassen i nerazzurri sono un po' più coperti con un giocatore in più che potrebbe anche agire da sotto punta in caso di necessità (Sensi e Mkhitaryan in questo senso conoscno questo ruolo). Alla fine è rimasto alla corte di Simone Inzaghi anche Asllani che ha sino ad ora ha avuto pochissime chance di mettersi in mostra. Il mercato dell'Inter, dunque, si chiude così con un giocatore in più per il suo allenatore, che probabilmente avrebbe sognato un attaccante più prolifico rispetto a quelli che ci sono in rosa attualmente (capitan Lautaro Martinez a parte).

L'identikit di Klaassen

Klaassen è cresciuto nelle giovanili dell'Ajax con cui ha poi giocato in prima squadra per sei stagioni dal 2011 al 2017. Nell'estate del 2017 si trasferisce in Premier League all'Everton ma la sua esperienza è poco fortunata e nell'estate successiva va a giocare in Bundesliga al Werder Brema dove in due stagioni gioca 79 partite e segna 16 reti. Nel 2020 fa ritorno all'Ajax dove in totale ha disputato 282 presenze impreziosite da 82 reti a testimonianza di come sia un centrocampista con un grande fiuto del gol. 108 le reti realizzate tra club (98) e nazionale olandese (10 in 41 presenze).

185 centrimetri, un giocatore diverso da quelli a disposizione di Simone Inzaghi che voleva un'alternativa credibile visto che Sensi non dà ampie garanzie fisiche. Gli assalti a Maxim Lopez e Ndombelé sono "falliti" ma alla fine forse il vero obiettivo (nascosto fino all'ultimo) è forse stato sempre Klaassen.

L'olandese porterà esperienza, qualità, centimetri e quantità per cercare di confermarsi in Champions League su ottimi livelli e per tentare l'assalto allo scudetto numero 20 e alla seconda stella. La rosa a disposizione di Inzaghi è pronta e preparata per affrontare una stagione complicata ma che potrebbe regalare numerose soddisfazioni ai nerazzurri.